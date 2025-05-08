快訊

罷免連署涉偽造文書 南檢起訴國民黨台南市黨部副主委等11人

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

「會走路的肺炎」沒疫苗不分年齡都可能中鏢 常見5症狀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
書田診小兒科主任醫師蘇軏指出，黴漿菌為兒童社區型肺炎常見的病原菌，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染。圖／書田診所提供
書田診小兒科主任醫師蘇軏指出，黴漿菌為兒童社區型肺炎常見的病原菌，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染。圖／書田診所提供

黴漿菌又被稱為「會走路的肺炎」，患者在感染初期仍可能有良好的精神狀況。醫師提醒，雖好發在學齡兒童，但其實各年齡層都可能感染，目前沒有疫苗可預防，常見症狀包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎以及頭痛等，症狀可持續1至4周，部分患者可能合併中耳炎、肋膜積液、肺膿瘍等，氣喘患者也常因為黴漿菌感染而使得氣喘症狀惡化。

書田診小兒科主任醫師蘇軏指出，黴漿菌為兒童社區型肺炎常見的病原菌，主要透過飛沫傳染，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染，目前沒有疫苗可預防，感染後也不會終生免疫，有可能重複感染。

蘇軏表示，黴漿菌感染常見症狀包含發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎以及頭痛等，症狀可持續1至4周，部分患者可能會有中耳炎、肋膜積液、肺膿瘍等併發症，氣喘患者也常因為黴漿菌感染而使得氣喘症狀惡化。

6歲的小樂因發燒至39度前往就診，媽媽表示，孩子從發燒當天就出現咳嗽、輕微鼻涕及喉嚨痛等症狀，理學檢查發現喉嚨輕微發炎，胸部聽診有明顯的喘鳴聲和痰音。蘇軏說，從臨床上懷疑是黴漿菌感染，給予第一線抗生素治療三天並安排回診。  

回診時媽媽說小樂發燒情形已有改善，但當天體溫仍達38度。蘇軏指出，胸部聽診除了喘鳴聲外也聽到了肺炎常見的囉音，胸部Ｘ光片檢查發現左側浸潤增加，便安排黴漿菌快篩，檢查結果為陽性，給予第二線抗生素治療，3天後追蹤，症狀改善、體溫也恢復正常。

治療方面，蘇軏提到，臨床上懷疑黴漿菌感染的患者，會給予第一線抗生素治療，然而近年來黴漿菌對第一線治療的巨環內酯（macrolide）類抗生素抗藥性有增加的趨勢，有些研究指出目前抗藥性菌種比例超過50%。

蘇軏進一步指出，若治療48至72小時仍有發燒或症狀惡化，可能是抗藥性菌種，要更換第二線抗生素。在決定更換抗生素前，除了詳細檢查排除其他病原菌外，透過黴漿菌快篩可以加強診斷的正確性，提供臨床醫師更好的治療方向。

蘇軏說，黴漿菌感染除參考病史、接觸史、理學檢查、胸部X光片等進行臨床診斷外，以細菌培養為黃金準則，但因為需要耗費較長時間，對患者在急性期的幫助較低，臨床上懷疑黴漿菌感染時，可透過口咽部檢體進行快篩，約15分鐘便可判讀，在適當情況下對患者有很好的診斷價值。

蘇軏提醒，預防黴漿菌感染，要注意個人衛生習慣，勤洗手、戴口罩，同時提升個人免疫力，飲食均衡，睡眠充足，以降低感染風險；出現發燒、久咳症狀的學齡兒童，若懷疑黴漿菌感染，除了醫師的臨床診斷外，相關的快篩檢測可以協助快速找出病因並依此治療。「接受抗生素治療，應遵照醫囑完成療程」，症狀才能盡快獲得改善。

患者 抗生素 黴漿菌

延伸閱讀

百日咳疫情創6年新高 台東縣出現首例另有26接觸者

年初才得流感…國二生高燒快篩家長震驚 醫揭打疫苗好處：不是免疫

百日咳新增3嬰確診 出生8天女嬰三度就醫才驗出

新冠LP變異株竄升傳播力增 陳秀熙：脆弱族群快打疫苗

相關新聞

立委提安樂死立法 衛福部：已有善終選項

日前一項民調顯示，七成五民眾支持安樂死立法。立法院昨天舉辦安樂死立法討論座談會，衛福部表示，國內已有安寧緩和醫療條例、病...

安樂死立法／醫師：部分癌末病人 痛苦難耐

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，醫師看法兩極，馬偕醫院安寧療護示範中心主治醫師蘇文浩表示，安樂死立法形同同意「自願且積極...

比陳明文遺落高鐵的300萬還多 台鐵列車長協尋手提袋竟發現400萬

臉書粉專「湯瑪士的日常」指出，有外籍旅客稱在一部往新營站的列車上遺失一個黑色手提袋，列車長協尋後，發現手提袋內竟有大筆現...

印巴衝突歐洲航班大亂 長榮、華航航班最新情況一次看

印巴交通，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度也關閉北部多個機場，我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取...

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

長輩們曾講過可樂可以拿來洗大腸，這件事情不是隨便說說。急診醫師翁梓華於臉書粉專「急診柯南．翁梓華醫師」表示，可樂或是汽水...

今轉晴飆33度高溫明天熱爆 周末鋒面強降雨恐劇烈天氣

鋒面逐漸北抬遠離，雨勢趨緩，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。