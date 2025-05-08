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比陳明文遺落高鐵的300萬還多 台鐵列車長協尋手提袋竟發現400萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有台鐵列車長在列車上發現裝有大筆現金的黑色手提袋。圖／取自「湯瑪士的日常」臉書粉專
有台鐵列車長在列車上發現裝有大筆現金的黑色手提袋。圖／取自「湯瑪士的日常」臉書粉專

臉書粉專「湯瑪士的日常」指出，有外籍旅客稱在一部往新營站的列車上遺失一個黑色手提袋，列車長協尋後，發現手提袋內竟有大筆現金，由於金額過大，因此列車長在停靠新營站時，除通知新營服務站，也請新營路警協助，後續將由陸警處理。

民進黨立委陳明文，在2019年9月把裝有300萬的行李箱遺落在高鐵車廂，引發爭議。今天再有臉書粉專「湯瑪士的日常」上傳一張照片，內容顯示Line對話紀錄指出，有列車長表示，在台南站服務站以行調電話通知有1外籍旅客在南邊數來第2、3車遺失黑色手提袋，裡面有錢。當時正在永康待避386次列車，因此列車長前往找人，在南邊數來第2車發現手提袋，「打開一看，裡面有很多錢」。

列車長致電詢問台南服務台旅客遺失的金額，服務台回答新台幣400萬元，由於金額過大，因此請台南服務站幫忙聯絡新營站及新營路警，並於列車抵達新營站時，將此遺失物完整交付，又因永康-新營行車時間僅36分鐘，因此來不及細數，僅粗落概算，似乎有400萬的情況。

台南 台鐵 陳明文

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