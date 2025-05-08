印巴衝突歐洲航班大亂 長榮、華航航班最新情況一次看

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
根據桃園機場統計，6、7日國籍航空長榮、華航共有13個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。法新社
根據桃園機場統計，6、7日國籍航空長榮、華航共有13個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。法新社

印巴交通，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度也關閉北部多個機場，我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取消航班。根據桃園機場統計，6、7日國籍航空長榮、華航共有13個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。

桃園機場統計，6日華航桃園飛法蘭克福已於當天晚間7時26分返回桃園；桃園飛布拉格已於當天下午3時48分返回桃園；桃園飛阿姆斯特丹已於7日晚間10時52分返回桃園；華航桃園飛羅馬已於當天下午3時38分返回桃園；台北飛倫敦已於8日凌晨2時40分返回桃園。

長榮維也納飛曼谷已於當天下午2時飛往曼谷，預計9日清晨6時20分抵台；阿姆斯特丹到曼谷轉機再桃園，已於7日晚間8時28分抵達台；倫敦到曼谷轉機再飛桃園，預計今晚間9時30分抵台；台北飛巴黎預計今早9時15分抵台。

7日華航台北飛倫敦航班取消；華航倫敦飛台北航班取消；阿聯酋飛桃園已於7日晚間6時02分降落桃園；長榮曼谷飛台北航班取消。

桃園公司表示，今天離場往歐洲航班已更改飛航計畫，離場時間目前均正常；統計受到印巴衝突影響航班取消3班、延誤10班（2班更改航路，8班轉降）。

對於受影響乘客，華航表示，搭乘華航／華信航空航班，受印巴衝突影響致往返歐洲航班取消或異動時間2小時以上，持有華航及華信的機票（包含酬賓機票），已訂妥往返歐洲航線且搭乘日期落於5月6日（含）後的航班者，適用改票或退費資格。

華航表示，機票效期內，可改訂華航／華信相同訂位艙等（RBD）／行程（城市）的其他日期自營航班，免收票價差／稅金差／訂位服務費價差／改票手續費（含代改票服務費），但僅限一次。華航／華信自營航班不可更改至聯營航班。於華航網站購買之機票更改請洽各地分公司或客服中心辦理。

機票效期內，若不符合上述更改辦法而產生之票價差／稅金差，應由旅客自付，但可免收訂位服務費價差及改票手續費（含代改票服務費），但僅限一次。

退票部分，機票退費可免收退票手續費，於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可於華航網站申退；相關優選座位及預購行李可全額退費。免費／折扣機票也適用，例如DM／ID／AD／GIT等，團體機票洽旅行社。

根據桃園機場統計，6、7日國籍航空長榮、華航共有13個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。圖／桃園公司提供
根據桃園機場統計，6、7日國籍航空長榮、華航共有13個飛往歐洲航班被迫轉降、返航或取消。圖／桃園公司提供

桃園機場 航班 華航

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