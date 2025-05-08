萊爾富果C果昔哪裡有？7-11、全家夏季新飲品同步開喝

天氣逐漸升溫，清爽解渴的夏季飲品成為外出必備，而各大超商也陸續推出新飲品搶攻商機。其中，討論度最高的莫過於萊爾富果C果昔，不僅主打鮮果現打DIY體驗，更因健康、無添加特性掀起話題。《網路溫度計DailyView》也同步整理7-ELEVEN與全家最新推出的夏季飲品資訊，幫你一次掌握今夏超商飲品話題王！

哪裡喝得到萊爾富果昔？官方公開全台門市查詢

萊爾富自2月起於「北市湖鑽店」與「松山民生東店」率先引進果昔機，推出「果C果昔」DIY新服務，主打使用鮮切蔬果、杯杯現打，即打即喝，健康又方便。4款口味包括「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠の拿鐵」，每杯原價79元，目前嚐鮮價只要59元，5月28日更將推出隱藏新口味，備受期待。

萊爾富提供

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近三個月（02/06～05/05）網友對「萊爾富果C果昔」的討論，發現「門市、口味、新鮮、清爽、健康、DIY」等關鍵字成為焦點。許多網友分享操作模式與日本超商的現打果昔相似，並表示「不會太甜，冰沙口感」、「水果量還可以喔」、「健康的飲品，真的是貼心好選擇」、「我以後要為了現打果昔去萊爾富」、「不加糖就很讚，希望店多一點」、「一秒以為回到日本」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

目前「果C果昔」已於全台200家門市上線，萊爾富表示預計第3季擴增至500家門市，並提供查詢門市功能供消費者查找。除雙北外，台南、高雄等地也有部分門市供應中。

冷萃新茶香氣濃郁！7-11同步推咀嚼系療癒飲

7-ELEVEN自2024年推出「不可思議茶BAR」品牌後，今年4月再升級「CITY TEA現萃茶」新品，包括「梔子花青茶」與「琥珀小葉紅茶」，售價皆為45元。前者為四季春茶，帶有上揚花香與清香甘韻；後者則混合小葉與金萱茶，展現熟果甜香、回甘順口，廣受網友好評，「原本不抱期待，結果意外的好喝」、「不苦不澀，梔子花的香氣很濃郁」、「花香味滿重的，但不是假假的那種」、「小葉紅茶的香氣很明確，完全不苦不澀」。

此外，7-ELEVEN也於全台7間限定門市同步販售甜點系療癒新飲品「冰米麻糬烏龍茶拿鐵」、「冰米麻糬伯爵紅茶拿鐵」，以低卡蒟蒻米粒打造咀嚼系口感，吸睛度與創新度滿分，有興趣的話可至宏泰、清水綻、東山站、溪州、金銘、新德鴻、湖鑫等門市嚐鮮！

7-ELEVEN提供

芭樂檸檬綠果感爆棚！全家果茶系列網推必喝

全家便利商店也不落人後，近期將旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，主打「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線，鎖定健康系消費者。其中，「阿里山高冷烏龍」與「四季春青茶」兩款無糖原茶，採快萃破壁技術，完整保留茶韻，可謂夏日清飲首選。

果茶新品方面，主打的「芭樂檸檬綠」選用台灣白芭樂果泥搭配檸檬汁，沙沙果感與清新酸甜達到完美平衡！此外還有去年熱銷破百萬杯的「柳橙香柚綠茶」強勢回歸，黃金柳橙與香柚交織出層次豐富的柑橘香氣，為果茶控帶來夏日新選擇。許多網友表示「全家芭樂檸檬綠，我宣布成為我今年夏天第一名」、「我也覺得（芭樂檸檬綠）好喝，可惜甜度不能調」、「推荔枝貴妃紅茶」、「全家這系列茶都好強，喜歡什麼柚香綠茶那種」、「柳橙香柚綠茶整體不會太甜，柳橙果肉給得非常有誠意」。

全家提供

想在炎熱夏天清爽解渴，又不想攝取過多糖分？從果C果昔到無糖原茶、果感果茶，三大超商全都有解！不妨就近前往門市嘗鮮，鎖定這波超商新飲話題，讓你的夏日涼爽又健康！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年02月06日至2025年05月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『萊爾富果C果昔』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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