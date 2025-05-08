今明飆高溫！周末鋒面南下 全台雨北轉涼 梅雨可望這時到

天氣好轉，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，上午各地多雲到晴，北台灣雲量可能還是較多。中午過後因為熱力作用，各地山區有熱對流發展、擴散帶來短暫陣雨或雷雨的機會。今天主要降雨仍以山區為主，至於平地比較有機會受影響的地方，包括大台北的南側、東側靠山區域以及東半部的宜花東一帶。

今天各地白天溫度較為偏高，吳聖宇說，東半部高溫約28至30度，西半部則普遍超過30度以上，南部甚至預測會有34至35度以上的高溫出現。

明天北方的鋒面有逐漸靠近的趨勢，不過，吳聖宇表示，還沒有直接影響台灣，鋒面前方的西南風將逐漸造成台灣附近水氣增多，午後的熱對流發展將會變得比較旺盛，從各地山區發展然後擴散帶來短暫陣雨或雷雨。平地部分除了大台北、東半部會受影響之外，西半部平地也會有局部午後雷雨機會。溫度比今天更高一些，東半部高溫30至32度，西半部高溫普遍32至34度，部分地區有35度以上高溫發生機會，應該會是相當悶熱不舒適的一天。

明晚鋒面持續接近，吳聖宇表示，預報資料顯示中北部、東北部地區在明天下午下過雨後，到了明天晚間仍持續會有短暫陣雨甚至雷雨發生的機會。實際的雲層發展、移動情況變數較大。

周日就是母親節，吳聖宇表示，周末期間鋒面由北往南通過台灣上空，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨，這波鋒面結構較完整，而且是由北一路往南要壓到巴士海峽，因此包括南部、東南部在內都會受到影響。鋒面通過期間，要留意對流系統發展、移動的情況，對流經過的區域有局部較大雨勢或短時較大雨勢發生的機會，並且可能伴隨強風、雷擊等現象發生。

他說，最快要等到周日下半天，鋒面南壓之後，天氣也將由北往南逐漸恢復穩定，周日晚間中北部、宜蘭、花蓮一帶的降雨大致就會停止，但是南部、台東可能還是持續會有降雨發生。

周末這波鋒面除了降雨較多之外，吳聖宇表示，也伴隨北方較涼的空氣南下，各地溫度將轉涼，北部、東北部高溫將有機會降到23至25度或以下，中部及花東地區高溫也會降到25至27度，南部地區雖然受影響較小，但是高溫預期也會降到30度以下，應該會是相對較為涼爽的一小段時間。

吳聖宇表示，下周一鋒面繼續南下到巴士海峽，南部、台東在白天期間仍有短暫陣雨或雷雨，晚間之後也會轉為多雲天氣，中北部、宜蘭到花蓮一帶則是在北方較乾空氣的影響下，預期天氣還不錯，多雲到晴，午後山區發展熱對流的機會也不大。

下周二仍是水氣較少，天氣較穩定的一天，吳聖宇表示，只有山區午後有零星局部的熱對流降雨機會，要等到下周三、周四南風又逐漸帶來水氣增多的情況，午後熱對流的發展才會再度變得明顯起來。

下周五、周六北方鋒面稍接近，吳聖宇表示，但是位置仍偏北，影響有限，還是午後山區局部雷雨的天氣型態，18日鋒面再度北抬，午後降雨也會跟著減少。

要再有鋒面影響台灣，吳聖宇表示，可能要等到5月20至21日左右，到時候西南季風也有機會正式進入南海，逐漸形成比較典型的梅雨鋒面架構，不過預報時間還早，有待後續再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。