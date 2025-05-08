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有利梅雨建立環境 賈新興估20日至22日機率大
5、6月梅雨季，何時出現梅雨滯留鋒？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，根據歐洲模式預測，有利梅雨環境，於20日至22日有建立的機率。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，台東有局部火燒風發生的機率。周六至周日受鋒面影響及東北季風影響，各地有陣雨，西半部並有局部雷陣雨伴隨強陣風發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣偏涼。下周一，中午前台南以南及花東有局部短暫雨。
賈新興表示，下周二至下周三，午後山區有零星短暫雨。下周四，午後各地有零星短暫雨。下周五清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周六，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，竹苗以南山區亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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