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天氣好轉熱飆35度 吳德榮：周末另一波鋒面雷雨又降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片
今天鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片

今天鋒面北移，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。北部19至32度、中部22至34度、南部22至35度、東部18至32度。

吳德榮表示，明天各地多雲時晴，白天熱，水氣略增，午後近山區及東半部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周日就是母親節，他說，周六、周日梅雨季第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣的發生，例如雷擊、強風、瞬間強降雨；北台灣明顯轉涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮表示，下周一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區轉晴，白天炎熱，早晚有涼意，日夜溫差大；下周二、下周三各地晴朗穩定，持續白天炎熱，要注意防曬、防中暑，早晚有涼意，日夜溫差大，3天皆應注意穿著調整。

他說，最新歐洲模式模擬顯示，期末下周四至下周六各地晴時多雲，白天熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；各國模擬有差異，需持續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式周六8時地面氣壓及降水模擬圖（左圖）顯示，地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面南下，天氣轉變，有較大雨勢。周六8時閃電密度（前6小時累加）模擬圖（右圖）顯示，台灣附近閃電發生的頻率高。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式周六8時地面氣壓及降水模擬圖（左圖）顯示，地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面南下，天氣轉變，有較大雨勢。周六8時閃電密度（前6小時累加）模擬圖（右圖）顯示，台灣附近閃電發生的頻率高。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 鋒面 雷雨

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