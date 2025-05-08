亞澳夏季風串起來了 鄭明典分析台灣最可能的入梅時間

亞澳夏季風串起來了。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，由澳洲經索馬利亞東側跨越赤道，連接北印度洋的西風到達中南半島，這是亞澳夏季風的明顯特徵之一。

他說，不過，風速還不是很強，經南海的氣流偏西側，台灣還是受太平洋高壓的影響，所以現在應該說，還不完全到達「入梅」的天氣型態，但是很接近了。預報上看，太平洋高壓還會持續西伸一陣子，最可能的入梅時間，可能和氣候平均差不多。