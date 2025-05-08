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今轉晴飆33度高溫 明天熱爆 周末鋒面強降雨恐劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部、東北部及東部氣溫回升，西半部白天高溫31至33度，東半部約28至29度，各地低溫約20至24度。聯合報系資料照
今天北部、東北部及東部氣溫回升，西半部白天高溫31至33度，東半部約28至29度，各地低溫約20至24度。聯合報系資料照

鋒面逐漸北抬遠離，雨勢趨緩，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨。此外，清晨至上午大台北、東北部地區及馬祖因殘留水氣會有零星短暫陣雨。

氣溫方面，由於環境轉東南風，今天北部、東北部及東部氣溫回升，西半部白天高溫31至33度，東半部約28至29度，各地低溫約20至24度；澎湖及金馬為多雲到晴，馬祖有短暫陣雨，澎湖全天氣溫23至29度，金門20至28度，馬祖19至25度。

明天白天水氣稍增，氣溫持續回升，各地以多雲為主，午後雷陣雨擴展到平地；晚起鋒面逐漸接近台灣，北部地區及基隆北海岸轉為有零星短暫陣雨的天氣；東南部地區則有焚風發生的機率，注意防範。

周日就是母親節，周六、周日鋒面通過，天氣轉不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，隨著鋒面往南移動，降雨趨勢也逐漸由北向南轉移；氣溫方面，中部以北及花東高溫下降，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

下周一鋒面南移至巴士海峽，清晨各地仍涼，白天氣溫稍回升；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三環境逐漸轉東南風至偏南風，迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六環境為偏南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

鋒面影響期間易有局部強對流發展，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生，惟其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象資訊。

氣溫 馬祖

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