聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／已領敬老卡 簡餐最健康

聯合報／ 文／鄧秋妍（新北淡水）
已領敬老卡的我，還是吃限量的簡餐，不虐待腸胃，和老友安靜聊天就好。圖／鄧秋妍提供
已領敬老卡的我，還是吃限量的簡餐，不虐待腸胃，和老友安靜聊天就好。圖／鄧秋妍提供

「明天只能請你吃簡餐，我們現在都不能吃包肥餐了。」老友在電話那頭說，以前去吃Buffet時，每一樣都想吃，不拿個7、8盤不罷休，把愛吃的、平常捨不得吃的食物堆了滿滿一盤，各個食檯掃蕩一圈後，還不忘吃幾個小蛋糕，得意說「總有多一個胃來裝甜點。」

有次公司請吃包肥餐，同事們在大飯店裡不停的吃和起身，看誰吃最多；轉頭看老闆娘，拿了2盤後，就優閒坐著喝咖啡了。眾人肚子吃得鼓脹，後來食不知味，甚至感覺像裝了餿水般的難過，根本沒有享受到品嘗佳餚的快樂。

曾在吃大餐前，警告自己少吃一點，但到了餐廳，那種琳瑯滿目、應有盡有的歡樂氛圍，很快就奮力加入搶食。而且包肥餐愈來愈貴，因此有吃回本的心態。常常失控又多吃，不僅傷了腸胃，有時隔兩餐都吃不下，有時肚子狂瀉，這是不是和古羅馬人縱情酒食後，常要催吐再來大啖美食一樣的貪婪愚昧？

家族聚餐時，自在的取食與談笑，包肥餐廳是很好的去處；問題出在自己心態的拿捏。蔣勳老師有句話：「少即是多」，吃一口菜，慢慢咀嚼，從舌尖到喉嚨慢慢感受食材的香氣，是多麼幸福！但是人性啊，只有不去那吃到飽的餐廳，才能真正管住貪嘴欲望。已領敬老卡的我，還是吃限量的簡餐，不虐待腸胃，和老友安靜聊天就好。

心態 肚子 餐廳

延伸閱讀

兒狂放屁！幼稚園老師Call來求救「同學都忍不住了」 媽超崩潰

假日爽嗑松葉蟹腳！ 人氣Buffet敘日「美牛嘉年華」 ５月加碼「繳稅單省錢吃到飽」餐費現折300元

犬貓屁多又臭怎麼處理？獸醫教「實用救急4招」腸胃警訊不容忽略

最強「鮪魚+松葉蟹」吃到飽！海鮮控衝 新北最高Buffet「50樓Café」新菜超精彩 母親節限定「波士頓龍蝦吃到飽」只有2天

相關新聞

立委提安樂死立法 衛福部：已有善終選項

日前一項民調顯示，七成五民眾支持安樂死立法。立法院昨天舉辦安樂死立法討論座談會，衛福部表示，國內已有安寧緩和醫療條例、病...

安樂死立法／醫師：部分癌末病人 痛苦難耐

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，醫師看法兩極，馬偕醫院安寧療護示範中心主治醫師蘇文浩表示，安樂死立法形同同意「自願且積極...

卓揆出席護師節大會 台下高喊「三班護病比入法」

下周一是國際護師節，行政院長卓榮泰昨天出席「一一四年國際護師節慶祝大會」，致詞後現場與會人員三度高喊「三班護病比入法！」...

藝人見面會黃牛票 不適用文創法惹怨

近日韓團、韓星頻頻來台舉辦粉絲見面會，往往才剛開賣就一搶而空，甚至出現黃牛搶票情形，然而粉絲見面會、握手會儘管也常有一小...

華航取消獨旅兒童服務費 即起改買成人票

本報日前報導，華航針對五至十二歲單獨旅行兒童，採取兒童票價，再收取一筆服務費，最低萬元起跳，卻導致短程航線的服務費甚至比...

搶修10樓深「天坑」！太平山9日開園 大客車僅開放至鳩之澤

太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處日前發生路基淘空，道路出現10層樓深「大天坑」，經林業保育署宜蘭分署加緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。