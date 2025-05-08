健康你我他／已領敬老卡 簡餐最健康

「明天只能請你吃簡餐，我們現在都不能吃包肥餐了。」老友在電話那頭說，以前去吃Buffet時，每一樣都想吃，不拿個7、8盤不罷休，把愛吃的、平常捨不得吃的食物堆了滿滿一盤，各個食檯掃蕩一圈後，還不忘吃幾個小蛋糕，得意說「總有多一個胃來裝甜點。」

有次公司請吃包肥餐，同事們在大飯店裡不停的吃和起身，看誰吃最多；轉頭看老闆娘，拿了2盤後，就優閒坐著喝咖啡了。眾人肚子吃得鼓脹，後來食不知味，甚至感覺像裝了餿水般的難過，根本沒有享受到品嘗佳餚的快樂。

曾在吃大餐前，警告自己少吃一點，但到了餐廳，那種琳瑯滿目、應有盡有的歡樂氛圍，很快就奮力加入搶食。而且包肥餐愈來愈貴，因此有吃回本的心態。常常失控又多吃，不僅傷了腸胃，有時隔兩餐都吃不下，有時肚子狂瀉，這是不是和古羅馬人縱情酒食後，常要催吐再來大啖美食一樣的貪婪愚昧？

家族聚餐時，自在的取食與談笑，包肥餐廳是很好的去處；問題出在自己心態的拿捏。蔣勳老師有句話：「少即是多」，吃一口菜，慢慢咀嚼，從舌尖到喉嚨慢慢感受食材的香氣，是多麼幸福！但是人性啊，只有不去那吃到飽的餐廳，才能真正管住貪嘴欲望。已領敬老卡的我，還是吃限量的簡餐，不虐待腸胃，和老友安靜聊天就好。