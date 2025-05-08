巴金森最愛問／剛確診但還未退休 如何繼續工作？

六十多歲的茶農王先生剛被醫師診斷出巴金森病，好茶講求「一心二葉」，但王先生發病後手抖到無法精準採茶，甚至連在茶園站穩都有點困難，農忙時期只能抱病硬撐。所幸他主動與醫師說明繼續工作的需求，耐心配合找出適合的用藥方式，按醫囑服藥後症狀改善，可以繼續照顧心愛的茶園。

台大醫院新竹台大分院神經部主治醫師李承軒說，多數巴金森病患者確診年紀在六十歲左右，大部分病友選擇提前退休；但有些病友的工作，礙於年資需要很難說退就退。若是年輕型的巴金森病患者，四十多歲就發病，如何與疾病和平相處、持續工作，對醫病雙方都是極大的挑戰。

醫病找對策 因應不同職場挑戰

李承軒說，巴金森病最常見且影響職場表現的動作障礙症狀，包含手抖（震顫）、動作遲緩、肢體僵硬與步態不穩。尤其工作性質與動作、平衡或反應速度高度相關，如搬運工、機台操作員、司機、美髮師或裁縫等職業，若未適當治療，症狀不只影響工作表現，也會影響安全。

巴金森病確診初期會以藥物治療為主，李承軒解釋，無論採取何種藥物，一開始都會從低劑量開始，約需要一至兩個月調整至最適合的劑量，讓病友慢慢適應，因此症狀不一定會立刻消失，不需太過焦慮。他也補充，尤其年輕型的病友餘命仍很長，應與醫師溝通，協助避免太早出現如藥效波動或異動症等副作用，也是長期抗戰的關鍵。

醫療加運動輔助 有助穩定職涯

仍在職場上打拚的初確診巴友，常難以開口與雇主溝通。李承軒建議，病友可以請醫師開立診斷證明，說明病症對工作的影響，與公司溝通調整職務內容，如將外勤工作調至內勤；若行動不便、明顯行走困難時，也能由醫師協助評估可否申請身心障礙手冊，進而運用政府的就業資源服務。他強調，巴金森病雖無法根治，但靠藥物、運動與調適，因病被迫提早退休並非絕對。