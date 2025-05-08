無聲疾病…骨質疏鬆症 醫師：輕忽恐永久失能

台灣人口快速高齡化，骨質疏鬆症成為僅次於高血壓的第二大慢性疾病。依國健署統計與2023年台灣成人骨質疏鬆症防治指引顯示，國內60歲以上人口中，每6人即有1人骨鬆，其中女性占比高達80%。醫師表示，女性每3人就有1人、男性每5人就有1人，餘生可能會罹患骨鬆並發生脊椎、髖部或腕部骨折。

骨鬆是「無聲的疾病」，骨質疏鬆症學會理事長、高醫附醫骨科部教授陳崇桓說，多數患者在發生骨折前毫無症狀，常是不小心跌倒發生骨折，才發現罹患骨鬆。特別是骨鬆性骨折後，一年內再次骨折風險高達近45%，二次骨折後死亡風險也增加。髖骨骨折後一年內死亡率近20%，3成患者面臨永久性失能、8成無法獨居；輕微跌倒造成手腕骨折或上臂骨折，更是骨鬆發生的重要指標。

自體免疫疾病的骨鬆共病也不容忽視，風濕病醫學會秘書長、國防醫學院助理教授盧俊吉表示，台灣近4成類風濕性關節炎患者合併有骨鬆，脊椎骨折率超過13%。臨床上，每4名類固醇使用者就有3名有骨鬆，類固醇使用愈久、劑量愈高，骨折風險愈高，患者應提高骨鬆意識。

盧俊吉分享，曾有一名罹患自體免疫疾病的25歲女性，長期使用類固醇超過10年，18歲時被診斷為類固醇誘發性骨鬆，每月需搭機往返澎湖與台北接受治療，在某次飛行途中遭遇亂流劇烈顛簸，突感後背劇痛，就醫檢查竟然是腰椎與薦椎發生壓迫性骨折，且骨質嚴重受損，以止痛藥搭配手術治療。

成大醫院家醫部主任吳至行說，約4成糖尿病患者罹患骨鬆，罹病時間愈久，因骨骼代謝受到影響，跌倒機率增加，骨折風險更高。因此，糖尿病患者應積極關注骨骼健康，及早評估骨鬆與骨折風險，並採取相應的預防措施。

健保今年3月1日起擴大抗骨質疏鬆症藥品給付，首度將尚未骨折但具高風險族群納入保障對象，包括糖尿病使用胰島素、類風濕性關節炎、長期使用類固醇者。健保署長石崇良說，健保擴大給付後，可幫助骨鬆高風險族群進行初級與次級骨折預防，使骨鬆治療更早介入，不再從「發生骨折後」才做起。