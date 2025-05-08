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健康主題館／結石痛起來要人命 血尿、下背痛、發高燒要小心

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

● 結石是常見疾病，多數無明顯症狀

● 結石從腎臟掉到輸尿管，就會急性腰痛

醫師，我一直有尿意但尿不出來，偶爾還有血尿，背部會有一陣一陣的悶痛感…。」台中榮民總醫院內科部腎臟科主治醫師陳呈旭表示，這是典型的尿路結石症狀。尿路結石是現代人常見的一種疾病，有些人因石頭的體積小，並無明顯病灶，等到結石從腎臟掉到輸尿管時，就會引發急性腰痛。

夏天是結石旺季，若出現血尿、下背痛，甚至發高燒，小心可能是尿路結石作怪。陳呈旭指出，結石痛起來要人命，其原因是從腎臟位移堵塞住輸尿管，刺激輸尿管以及膀胱，就會出現劇烈的絞痛感。當出現頻尿和尿急等解尿型態改變，或是尿液中伴隨血液時，應盡早就醫尋求協助，否則結石愈來愈大，導致輸尿管阻塞而腎水腫時，可能有急性腎衰竭及高燒敗血症的風險。

尿路系統包含腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，陳呈旭說，若是尿量太少、太濃、有雜質，容易混合沉澱形成結晶體，最後變得像「石頭」一樣，即產生尿路結石。結石通常在腎臟形成，大部分不會有症狀，等到結石一定大小程度後開始往下掉，會移動到輸尿管或膀胱這些部位。

常喝水可排出小結石

「如果結石小，常喝水、尿液多，就容易自然排出體外。」陳呈旭指出，有些人跑步或跳舞時，會因震動腎結石而使它排出來。但若是結石「卡住」了，就會發生劇痛、解尿感到灼熱或疼痛、惡心及嘔吐，症狀會因掉到輸尿管、膀胱等位置而有所不同。

陳呈旭說，國人發生腎結石的盛行率約10%，好發於30至50歲族群，男性發生率是女性的2倍。曾有一名女性因反覆泌尿道感染求診，一照X光發現腎臟竟有個鹿角型結石，進行多次碎石手術才結束治療過程。他強調，大結石不見得有症狀，若沒有及時治療，會導致腎水腫；時間一久，腎臟就會慢慢萎縮甚至功能漸失，最後走向洗腎一途。

少吃富含草酸鹽食物

影響腎結石的因素相當多，陳呈旭指出，主要是喝水習慣、體質及高溫工作環境所導致。腎結石容易復發，必須慎防，飲食首重「多喝水」，可稀釋尿液、降低沉澱物質形成結晶體；其次是避免或少吃富含草酸鹽的食物，如菠菜、甜菜、韭菜、芹菜、堅果類、黑巧克力、茶、大豆製品等，吃多會使尿液中的鈣含量升高，進而引起腎結石。

陳呈旭提醒，除了多喝水之外，筍子、牧草汁等草酸高的食物適量攝取即可，日常也要避開高蛋白、內臟、大骨濃湯等高普林食物，避免尿酸指數飆高。如果腰背部有一陣一陣的絞痛感，應就醫檢查是否有結石或阻塞尿道的情形，否則石頭掉落到輸尿管時，會讓人痛不欲生。

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