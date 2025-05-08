端午各地划龍舟 竹縣祈福遇雨好預兆

端午節即將到來，中部多個縣市紛辦龍舟競賽，新竹縣長盃龍舟競賽將於30日在新豐鄉池和湖畔登場，昨天舉行龍舟點睛與下水祈福儀式。彰化鹿港福鹿溪30日起一連3天的國際龍舟賽還有中部縣市首長邀請賽、夜間賽事，越夜越熱鬧。

新竹縣府昨在新豐鄉池和湖畔舉行龍舟點睛及下水祈福儀式，縣長楊文科說，正好碰到下雨，「有開水路、遇水則發的好預兆。」今年共49隊參賽是近年最多，總獎金高達40萬5千元。30日當天還有無人機足球科技體驗、農特產品嘗等活動。

新竹市端午節龍舟競賽將於5月30日至31日在新竹南寮舊漁港開戰，今年賽事總獎金高達60萬元，還將發放參賽隊伍獎勵金，順利完賽且無違規者皆可獲得每隊4000元。競賽分為社會團體組、機關學校組、青年暨大專院校組、國際友人組、社區團體組與女子組等，已有93支隊伍報名。

苗栗縣龍舟錦標賽將在5月31日端午節當天在竹南鎮中港溪港墘碼頭河段舉辦，包含社會組、青工組與休閒組共40隊報名，報名不限縣內團體，外地龍舟隊也可參加。爭取總獎金44萬8000元。

彰化鹿港慶端陽國際龍舟賽今年5月30到6月1日在福鹿溪舉行，共118支隊伍參賽，夜間賽事是一大亮點，福鹿溪沿岸及鹿港各景點，也有多彩多姿的燈飾映照，越夜越美麗。

鹿港慶端陽也規畫童玩技藝、魯班公宴等活動，展現鹿港鼎盛的文化風格；為吸引更多人留宿鹿港，公會堂歷史古蹟建築上將出現燈光科技投影，呈現光影交錯的時空對話。