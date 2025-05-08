聽新聞
0:00 / 0:00

台灣米其林指南 新增3縣市

聯合報／ 記者胡瑞玲郭政芬黃羿馨李定宇／連線報導
「台灣米其林指南」昨天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地。圖／觀光署提供
「台灣米其林指南」昨天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地。圖／觀光署提供

「台灣米其林指南」昨宣布將納入新北市、新竹縣與新竹市等三個全新的美食目的地，也就是說，即將在今年下半年公布的「台灣米其林指南二○二五」餐廳名單，評選範圍將涵蓋全台七大美食城市，包含台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

新竹過往被民眾戲稱「美食沙漠」，如今被納入米其林指南城市，讓竹縣府直呼「台灣米其林指南找到綠洲了」。新竹縣有許多客家美食，加上外來年輕人口移入增加，人口與文化多元，許多年輕朋友分享傳統與道地美食，這次能夠被納入，是對新竹縣在地美食的肯定。新竹市府則說，新竹市擁有深厚的飲食傳統與獨特的地方風味，像是大家耳熟能詳的米粉、貢丸湯等，將持續透過社群媒體推廣美食、製作風格美食地圖，展現新竹的城市魅力。

新北觀旅局表示，遊客在品味新北美食的同時，還能體驗多元族群文化與自然景觀，進一步奠定新北市作為美食旅遊勝地的地位。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次新增三個縣市，不管是國旅或入境旅客都會增加，過去業者曾推出「米其林企畫之旅」，一趟旅程可收下數顆星星，吸引大批高消費族群，「坦白說，米其林的吸客效果還比觀光代言人還強」。

交通部觀光署長周永暉說，新北市等縣市的公布，不僅是「台灣米其林指南」美食版圖再度擴展，也是對台灣美食的肯定，七縣市將如同「LUCKY 7」，為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量。

新竹 美食旅遊

延伸閱讀

強化汛期防災應變 新北市副市長視察萬里防汛整備

竹市首入「台灣米其林指南」 市府盼美食迎接觀光客

新竹不再是美食沙漠！首入選米其林評鑑 名單下半年揭曉

世壯運／選手安心啖美食 北市揭3大食安資訊

相關新聞

立委提安樂死立法 衛福部：已有善終選項

日前一項民調顯示，七成五民眾支持安樂死立法。立法院昨天舉辦安樂死立法討論座談會，衛福部表示，國內已有安寧緩和醫療條例、病...

安樂死立法／醫師：部分癌末病人 痛苦難耐

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，醫師看法兩極，馬偕醫院安寧療護示範中心主治醫師蘇文浩表示，安樂死立法形同同意「自願且積極...

卓揆出席護師節大會 台下高喊「三班護病比入法」

下周一是國際護師節，行政院長卓榮泰昨天出席「一一四年國際護師節慶祝大會」，致詞後現場與會人員三度高喊「三班護病比入法！」...

藝人見面會黃牛票 不適用文創法惹怨

近日韓團、韓星頻頻來台舉辦粉絲見面會，往往才剛開賣就一搶而空，甚至出現黃牛搶票情形，然而粉絲見面會、握手會儘管也常有一小...

華航取消獨旅兒童服務費 即起改買成人票

本報日前報導，華航針對五至十二歲單獨旅行兒童，採取兒童票價，再收取一筆服務費，最低萬元起跳，卻導致短程航線的服務費甚至比...

搶修10樓深「天坑」！太平山9日開園 大客車僅開放至鳩之澤

太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處日前發生路基淘空，道路出現10層樓深「大天坑」，經林業保育署宜蘭分署加緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。