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華航取消獨旅兒童服務費 即起改買成人票
本報日前報導，華航針對五至十二歲單獨旅行兒童，採取兒童票價，再收取一筆服務費，最低萬元起跳，卻導致短程航線的服務費甚至比原本的票價還高，遭旅客質疑不合理。為此，華航昨宣布，即日起取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價。
華航過去針對五至十二歲單獨旅行兒童，會以兒童票價販售，也就是成人票價七五折，再收取一筆單獨旅行兒童服務費。依照不同航線、不同艙等需加收的服務費也不同，短程經濟艙加收服務費約一萬元，豪經艙加收一點二萬元、商務艙一點三五萬元；長程經濟艙二點三五萬元、豪經艙三點六萬元、商務艙五點六五萬元。
以桃園飛東京為例，經濟艙票價為七七三○元，兒童票約五七九八元，再加上一萬元服務費，換算下來，比正常票價還高出許多；若是桃園飛洛杉磯長程航班，經濟艙約一點六五萬元，兒童票一萬二三七五元，再加上二點三五萬元的服務費，獨旅兒童搭一趟飛機，就高達近三萬六千元，價差驚人。
華航表示，即日起取消單獨旅行兒童服務費制度，改為購買成人票價，並依流程在班機表定起飛前七十二小時前提出申請，未申請者可能無法搭機。
至於長榮航空針對五至十二歲單獨搭機旅行兒童則皆採成人票價，家長或監護人需於航機啟航廿四小時之前訂位，並填寫單獨旅行兒童資料表。
星宇航空規定，五至十二歲兒童單獨搭機旅行採兒童票價（成人票價七五折）加收服務費，台灣往返亞洲每航段收取約一五○六元，台灣往返美國每航段收取約三○一二元，其中，商務艙及頭等艙均需滿八歲才可單獨搭乘；另若行程中遇有轉機時間逾三小時，或轉機航班並非於原機場起飛，則不提供此服務。
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