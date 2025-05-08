藝術盛會 雙展聯票優惠

今年台灣最受矚目的兩大國際藝術盛事「威廉．透納特展：崇高的迴響」與「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」合作推出超值雙展聯票。讓台灣觀眾在今年夏日同時飽覽英國浪漫主義大師的壯麗畫境，及印象派至現代主義經典之作，雙展聯票限時優惠價七七○元。

由英國泰德美術館策畫「威廉．透納特展：崇高的迴響」囊括素描、油畫、水彩等高達八十件的真跡畫作；「美國大都會博物館名作展」則是展出印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯等知名畫家作品。購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。