諾貝爾、圖靈獎4得主來台演講：「台灣年輕人 未來由你們決定」

「諾科獎國際文教交流協會」主辦的「二○二五年諾科獎台北峰會」，昨邀ＡＣＭ圖靈獎得主傑克·唐加拉、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅等四人來台演講，與學生面對面談話。

唐加拉致詞時讚台灣在超級運算領域的領導地位，並預測ＡＩ發展；伊格納羅則勉勵醫學領域年輕人投入基礎研究，做出自己的貢獻。

諾沃肖洛夫表示，政治經濟學者法蘭西斯・福山在一九九○年代曾談到「歷史的終結」，如今新科技向人們襲來，世界的發展也讓人完全忘記了「歷史的終結」，「當然，台灣一直都是這一切的核心」，至少在科技領域，中研院是引領全球的科研機構之一，更不用提台灣企業的半導體技術。

唐加拉說，台灣在全球超級運算領域具有領導地位，不只推動尖端科技發展，更培養出一個讓研究、教育與創新共榮的生態系。隨著人工智慧（ＡＩ）的發展，未來客製化的處理器必須精進加速器和量身定做的系統，這將帶來前所未有的效能與效率。

伊格納羅的研究曾為心血管疾病的新藥開發帶來重要貢獻。他認為，要建立有效的健康照護體系，最重要的方法之一就是重視基礎生醫研究。鼓勵對醫學領域有興趣的年輕人，除了考慮讀醫學院、當醫生外，也應思考是否能從事基礎研究，做出貢獻。

麥克米倫則是向台灣年輕人喊話「這個世界是屬於你們的」，未來是由你們決定，你們也將會有新的發現。

今年諾科獎台北峰會規畫「台灣諾科獎周公益演講」，由中正大學、宜蘭大學、台北科技大學和馬偕紀念醫院分別主持四場演講。