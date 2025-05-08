藝人見面會黃牛票 不適用文創法惹怨

近日韓團、韓星頻頻來台舉辦粉絲見面會，往往才剛開賣就一搶而空，甚至出現黃牛搶票情形，然而粉絲見面會、握手會儘管也常有一小段的歌唱舞蹈演出，卻不適用文創法的黃牛條款，引發民眾不滿。

對此，文化部長李遠表示，黃牛條款是針對「藝文表演票券」，粉絲見面會的黃牛票券應由社維法處理，修法須審慎評估，將於兩個月內提研議報告。

近來不少藝人偏好舉辦粉絲見面會，不僅南韓女團BLACKPINK成員JISOO、韓劇女神朴信惠、甫拿下南韓百想藝術大賞視帝的朱智勛、Girl's Day成員惠利、男星蘇志燮、玉澤演等韓星今年都將先後來台舉辦粉絲見面會；泰國偶像Ling、Orm兩人也預計六月來台舉辦劇迷見面會。

網路上卻出現大量高額加價的黃牛票，引發民眾不滿，質疑是否可以依照黃牛條款開罰。李遠昨赴立院報告預算解凍案，多位立委也要求文化部研議，將見面會、握手會黃牛票歸文創法處理。

立委吳沛憶認為，影視產業演員衍生的不少活動都有表演性質，法規雖然未明列文創法管轄範圍，但可以在文化部的裁量權之內。她指出，影視演員粉絲見面會數量愈來愈多，文化部應該「跟上時代」。

立委蘇巧慧表示，文創法是為了促進文化創意「產業」發展，以玄彬舉辦見面會為例，偶像走出螢幕走入真實世界與粉絲互動、需要售票，算不算文化創意產業？她認為答案是肯定的。

立委張雅琳表示，粉絲見面會往往都有歌舞表演，而且營收驚人，應納入文創法的「藝文表演」範疇。但見面會樣態多元，到底哪種算藝文表演？那種不算？文化部可以先研議評估再做修正。

李遠坦言，見面會經常只是拍照的商業行為，但文創法黃牛條款的管轄範圍是藝文表演票券、應有音樂舞蹈等表演過程，因此見面會黃牛票是否由文創法處理是「灰色地帶」。

李遠表示，文化部可接受個案檢舉判斷處理，至於是否要為粉絲見面會修文創法，必須審慎評估。

李遠強調，並非不承認粉絲見面會是文化創意產業的一環，只是擔心文化部承接黃牛票業務之後，同仁消耗的能量太大，因此希望能先釐清那些樣態屬於文創法，那些可以歸社會秩序維護法。粉絲見面會的樣態多元，值得文化部研究。