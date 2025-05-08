聽新聞
0:00 / 0:00

護理師荒 多家醫院加薪留人

聯合報／ 記者趙容萱沈能元／連線報導
全台面臨護理師人力短缺危機，許多醫院紛紛祭出加薪措施留住護理人員。 示意圖。本報資料照片
全台面臨護理師人力短缺危機，許多醫院紛紛祭出加薪措施留住護理人員。 示意圖。本報資料照片

全台鬧護理師荒，為留住護理師，許多醫院開始加薪留人。台中榮總院長傅雲慶宣布，五月一日起，全院護理師平均每月加薪兩千至三千元。衛福部表示，今年以來平均護理薪資大幅提升，希望由公立醫院帶頭加薪增加正向的氛圍。

慶祝國際護師節，各醫院表揚勞苦功高的護理人員，台北榮總院長陳威明表示，感謝堅守崗位的護理同仁，院方拔擢優秀護理人才擔任高階管理人員，近日也陸續收到許多病人回饋感謝，其中一位新加坡病人捐款一百萬美金，相當於新台幣三千多萬元，院方將提供一部分作為智慧護理研發使用，希望提高護理工作效率，減輕負荷。

台中榮總昨天表揚一六六名優秀護理人員，傅雲慶除了宣布調升薪資福利與教學津貼，也推動留任與進階獎勵機制，強化護理環境。台中榮總設置全國第一家靜脈輸液共管藥物決策系統，有全國最高電子紙床頭卡覆蓋率，顯示病患醫療照護及負責醫護的資訊，每天每床可節省約十九分鐘工時。

新光醫院五月調升全院輪值三班護理人員薪資百分之六點五，副院長洪子仁表示，年初各大醫院急診壅塞，最主要的原因是護理師不足，導致病房關閉，足夠的護理人力是解決問題的根本。他也喊話，政府應提高健保總額成長率到百分之六以上，保障健保點值，強化醫療機構經營韌性，讓醫院回饋醫護人員。

保障健保點值 台中榮總 護理師

延伸閱讀

全台人力荒！台中榮總留才 全院護理師每月加薪3千元

感動全場…護理師曾萌生去意 表揚活動母親突現身相擁表支持

少子化衝擊…連醫學大學都招不滿？高醫大董事長發警訊

打造幸福職場！臺中榮總護理新鮮人月薪7萬 並安排聯誼

相關新聞

立委提安樂死立法 衛福部：已有善終選項

日前一項民調顯示，七成五民眾支持安樂死立法。立法院昨天舉辦安樂死立法討論座談會，衛福部表示，國內已有安寧緩和醫療條例、病...

安樂死立法／醫師：部分癌末病人 痛苦難耐

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，醫師看法兩極，馬偕醫院安寧療護示範中心主治醫師蘇文浩表示，安樂死立法形同同意「自願且積極...

卓揆出席護師節大會 台下高喊「三班護病比入法」

下周一是國際護師節，行政院長卓榮泰昨天出席「一一四年國際護師節慶祝大會」，致詞後現場與會人員三度高喊「三班護病比入法！」...

藝人見面會黃牛票 不適用文創法惹怨

近日韓團、韓星頻頻來台舉辦粉絲見面會，往往才剛開賣就一搶而空，甚至出現黃牛搶票情形，然而粉絲見面會、握手會儘管也常有一小...

華航取消獨旅兒童服務費 即起改買成人票

本報日前報導，華航針對五至十二歲單獨旅行兒童，採取兒童票價，再收取一筆服務費，最低萬元起跳，卻導致短程航線的服務費甚至比...

搶修10樓深「天坑」！太平山9日開園 大客車僅開放至鳩之澤

太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處日前發生路基淘空，道路出現10層樓深「大天坑」，經林業保育署宜蘭分署加緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。