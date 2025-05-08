護理師荒 多家醫院加薪留人

全台鬧護理師荒，為留住護理師，許多醫院開始加薪留人。台中榮總院長傅雲慶宣布，五月一日起，全院護理師平均每月加薪兩千至三千元。衛福部表示，今年以來平均護理薪資大幅提升，希望由公立醫院帶頭加薪增加正向的氛圍。

慶祝國際護師節，各醫院表揚勞苦功高的護理人員，台北榮總院長陳威明表示，感謝堅守崗位的護理同仁，院方拔擢優秀護理人才擔任高階管理人員，近日也陸續收到許多病人回饋感謝，其中一位新加坡病人捐款一百萬美金，相當於新台幣三千多萬元，院方將提供一部分作為智慧護理研發使用，希望提高護理工作效率，減輕負荷。

台中榮總昨天表揚一六六名優秀護理人員，傅雲慶除了宣布調升薪資福利與教學津貼，也推動留任與進階獎勵機制，強化護理環境。台中榮總設置全國第一家靜脈輸液共管藥物決策系統，有全國最高電子紙床頭卡覆蓋率，顯示病患醫療照護及負責醫護的資訊，每天每床可節省約十九分鐘工時。

新光醫院五月調升全院輪值三班護理人員薪資百分之六點五，副院長洪子仁表示，年初各大醫院急診壅塞，最主要的原因是護理師不足，導致病房關閉，足夠的護理人力是解決問題的根本。他也喊話，政府應提高健保總額成長率到百分之六以上，保障健保點值，強化醫療機構經營韌性，讓醫院回饋醫護人員。