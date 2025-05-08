投入護理半世紀 94歲廖張京棣獲典範獎

今年國際護師節聯合慶祝大會「台灣護理典範獎」，頒給長庚科技大學創校校長廖張京棣，高齡九十四歲的她投入護理工作半世紀，她感動表示，「幫助病人是很快樂的一件事情」，白衣歲月中最驕傲的是訓練了三、四千名原住民護理師回鄉服務。

廖張京棣是中華民國護理師護士公會全聯會第二至三屆理事長，曾赴美攻讀紐約大學護理碩士學會，更是護理技職教育與實務接軌的先驅，自創立明志工專護理科與長庚護專以來，培育了超過五萬名護理人才。

另外，廖張京棣也深耕原住民教育與臨床制度改革、友善職場建立等重大政策，並推動護理人員納入「勞基法」適用行業、成功捍衛「護理人員法」第卅七條，抵擋未具資格者執業的修法危機，腳步走過校園、病房與政策舞台。

對於獲此殊榮，廖張京棣相當感動，希望後輩們繼續加油，「幫助病人是很快樂的一件事情」；談起白衣歲月中最驕傲的一件事，則是台塑集團創辦人王永慶要她招收原住民學生，提供食宿和學費，後來也訓練了三、四千名原住民護理師回到部落服務。

同樣培育原住民護理人才，花蓮縣衛生局長期照護科長黃秀茹獲服務奉獻獎，她挑戰長照社、衛政整合工作，發展長照與醫療對接服務，讓家庭醫師走進民眾家中。花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧則獲得專業貢獻獎，花蓮地處偏遠災害風險高，她整合相關團隊，從事故現場到醫院串接生命之鏈，讓花蓮在大型災難時有自救能力。