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卓揆出席護師節大會 台下高喊「三班護病比入法」

聯合報／ 記者賴昀岫周佑政／台北報導
行政院長卓榮泰出席一一四年國際護師節慶祝大會，現場有台灣醫療工會聯合會等三名成員三度高喊，「三班護病比要入法」。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰出席一一四年國際護師節慶祝大會，現場有台灣醫療工會聯合會等三名成員三度高喊，「三班護病比要入法」。記者胡經周／攝影

下周一是國際護師節，行政院長卓榮泰昨天出席「一一四年國際護師節慶祝大會」，致詞後現場與會人員三度高喊「三班護病比入法！」卓微笑以對，並未直接回應；衛福部長邱泰源強調，會朝法制化方向努力，先從達標獎勵計畫開始。

每年五月十二日是「國際護師節」，昨天上千名各地護理師齊聚，卓榮泰、邱泰源等人出席，向堅守崗位的護理人員致意與感謝。賴清德總統以錄影方式致意，表示去年啟動「護理人力政策整備十二項策略中長程計畫」，編列四年二五七億元的經費，系統性地解決護理人力問題，關於護病比，已有監測和獎勵措施，未來將朝法制化發展。

行政院長卓榮泰出席一一四年國際護師節慶祝大會。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰出席一一四年國際護師節慶祝大會。記者胡經周／攝影

卓榮泰表示，目前領有護理師執照約卅萬人，僅約十九萬人在第一線服務。要把從職場離開的護理人員找回來、剛畢業的新血則可經由考試院和行政院，考用合一制度進到職場，廣泛照顧護理同仁，也減輕大家工作壓力，未來要透過薪資福利制度重建，讓國人對於護理環境給予尊重、醫院永續發展。

卓榮泰致詞後，現場有台灣醫療工會聯合會等成員，起身高聲疾呼「三班護病比要入法！」，卓榮泰保持微笑但未多做回應，主持人緩頰說：「因為很重要，所以說三遍」，後續該工會成員也在典禮過程中喊出「加班要實報」等口號。

邱泰源於典禮後說，三班護病比一定朝法制化努力，先從監測、達標獎勵計畫開始，秉持給病人最高醫療品質、重視醫事人員工作環境、確保醫院順暢運作三原則，對醫療界任何困境和需要，都秉持這三大原則處理。

三班護病比去年三月試辦。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部已於周二公告「三班護病比達標醫院獎勵計畫」，這幾天開始撥款，會追溯至去年三月、預計本月底完成，優先用於白班加給獎勵。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，在健康台灣願景中，護理從幕後支援走向政策核心與主流，將持續協力改善護理人力現況。

卓榮泰 護理師 護病比

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