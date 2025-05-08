安樂死立法／醫師：部分癌末病人 痛苦難耐

立委陳冠廷提出「安樂死法」草案，醫師看法兩極，馬偕醫院安寧療護示範中心主治醫師蘇文浩表示，安樂死立法形同同意「自願且積極」死亡，安寧緩和醫學會已發表聲明反對；醫師姜冠宇持正面態度，認為部分癌末患者面臨難以解決的痛苦，身心瀕臨崩潰，「安樂死應是善終地圖一塊。」

立委林淑芬贊同安樂死立法，她表示，雙親七十五歲中風失能，父親生命末期兩眼無光，不願苟活於世；母親則被裝上氧氣面罩，糾結數月，最終她仍痛苦決定為母親拔掉氧氣面罩。她說，決定自己生死容易，決定親人生死很痛苦，自己幾乎每日以淚洗面。

「奶奶、父親都有糖尿病，我血糖偏高，不願某天中風，孩子為我受苦。」林淑芬表示，避免老後失能痛苦，又沒有行動能力自我了結，只能被迫承受痛苦，連累家人。但若有安樂死立法，自己反而能等到疾病發生時再選擇，在專業人士協助下離開。

姜冠宇指出，即使經過正規治療，如施打嗎啡等藥物緩解疼痛，仍有二至四成癌症末期病人，面臨中重度疼痛，無法有效改善，痛苦難耐，身心瀕臨崩潰，通常家庭狀況也陷入困頓，這群病人適合開始討論安樂死選項，他 認為安樂死是善終的選擇之一。

蘇文浩表示，安樂死立法，形同同意「自願且積極」死亡，但未來恐產生「滑坡效應」，導致病人非自願「被安樂死」，安寧緩和醫學會已發布聲明，表示反對；另外，為了排除家屬認為病人符合安寧條件，就提出「你為何不去死？」若相關立法，應摒除家屬角色。