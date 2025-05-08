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基隆弱勢嬰幼兒 免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市衛生局長張賢政（前右二）昨宣布，基市跟進雙北市提供基隆低收、中低收入戶嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市衛生局長張賢政（前右二）昨宣布，基市跟進雙北市提供基隆低收、中低收入戶嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗。記者邱瑞杰／攝影

基隆市跟進雙北，即日起提供基隆低收、中低收入戶嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗。衛生局長張賢政說，已寄發通知單給符合接種條件的200多名嬰幼兒家庭，家長可與衛生所預約接種時間。

腸病毒71型疫苗2歲以下接種3劑，2至3歲接種2劑，自費每劑4000多元。出生滿6周至未滿24周嬰幼兒，接著2劑口服輪狀病毒疫苗，每劑2、3000元。台北、新北去年起提供弱勢家庭嬰幼兒，免費接種腸病毒71型疫苗和口服輪狀病毒疫苗，基隆市今年編列243萬元預算跟進。

張賢政說，打疫苗是預防傳染性疾病的重要對策，早年發展出來的疫苗多有公費施打，新發展的疫苗，經實驗效果良好的疫苗，因尚未納入中央編列預算施打，由縣市政府自行提出補助弱勢家庭接種計畫。

衛生局說，腸病毒及輪狀病毒都是透過接觸受汙染物品感染疾病，腸病毒71型還可能會引發腦膜炎、肺水腫及肺出血等嚴重併發症。重症致死率高達3成，5歲以下幼兒是併發重症的高風險族群。符合接種資格者若未接到通知，可洽詢衛生局防疫專線（02）24276154。

疫苗 腸病毒 衛生局

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