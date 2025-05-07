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朱宗慶打擊樂團迎40周年 啟動奧德賽計畫

中央社／ 台北7日電

朱宗慶打擊樂團2026年將迎來成立40週年，樂團今天宣告啟動「奧德賽計畫2025-2030」，首站將由兩組擊樂家分赴希臘與迦納，也宣告樂團即將開展一段自我突破與蛻變的全新旅程。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天接受中央社專訪時表示，「奧德賽計畫」（Odyssey）是打擊樂團的延伸與發展，這個構想的目的不只是「走得遠」，而是「走得深」。

朱宗慶說明，「奧德賽」這個名字本身就很有魅力。這是古希臘詩人荷馬筆下史詩，講述一段經歷10年的冒險旅程，最終回到故鄉的故事，「這個故事象徵著人生的歷練、智慧、勇氣與毅力，回歸自我與生命意義的探索，這也和打擊樂團的精神不謀而合。」

朱宗慶表示，40歲生日對樂團來說，是創新與再出發的契機，「奧德賽計畫」正是這場轉型的戰略企劃，不只是引進國際的文明與養分，也要將台灣的擊樂強項傳出去。

「奧德賽計畫」由希臘奧運時任音樂總監的作曲家約翰‧帕沙達斯（John Psathas）向朱團提出，朱宗慶表示，約翰‧帕沙達斯觀察朱團多年，看見樂團的實力，「他認為樂團已經準備好了，如果可以與如希臘等古文明連結，加上台灣文化的多元，可以與世界文明產生交融與創新，開展出全新的藍圖。」

根據朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料，今年6月樂團將派出兩組團員深入希臘與迦納兩地，進行跨文化的藝術互動。希臘組由副團長黃堃儼領軍，為約翰‧帕沙達斯協調促成，成員包括盧煥韋、陳妙妃、彭瀞瑩、陳珮馼、黃心妤等。

迦納組將取經鼓樂，由資深團員何鴻棋帶隊，並與現任教於美國俄亥俄大學的迦納打擊樂家帕斯考‧揚（Paschal Younge）合作，成員有陳宏岳、戴含芝、陳致欽、何欣蓉、葉立偉等。

朱宗慶表示，樂團成軍40年，一開始可能是因為他的力量，讓一群人走在一起，但新時代裡樂團也將有新的發展與挑戰，需要每個團員的力量一起，「我們選擇團員出訪不是去采風，而是參與雙向文化交流，團員必須清楚，為什麼是你？你去那裡要帶回什麼？這是對樂團的責任，也是使命。」

希臘 朱宗慶 樂團

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