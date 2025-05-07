搶修10樓深「天坑」！太平山9日開園 大客車僅開放至鳩之澤

太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處日前發生路基淘空，道路出現10層樓深「大天坑」，經林業保育署宜蘭分署加緊搶修後，將先恢復單線雙向通行，太平山遊樂區訂於5月9日全區開園，但仍禁行大客車。

太平山國家森林遊樂區的前段道路沒有問題，大小車都可行駛至鳩之澤。林業署宜蘭分署考量即將進入梅雨季及尚未完成雙線通車，「宜專一線」7公里處在6月2日前暫時禁止各類大客車通行，僅供行駛至鳩之澤據點，亦即宜專一線4.1公里。