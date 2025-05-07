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搶修10樓深「天坑」！太平山9日開園 大客車僅開放至鳩之澤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，經緊急搶修後，預計5月9日太平山可以對外開放，但大客車還是不能走。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，經緊急搶修後，預計5月9日太平山可以對外開放，但大客車還是不能走。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」7公里處日前發生路基淘空，道路出現10層樓深「大天坑」，經林業保育署宜蘭分署加緊搶修後，將先恢復單線雙向通行，太平山遊樂區訂於5月9日全區開園，但仍禁行大客車。

太平山國家森林遊樂區的前段道路沒有問題，大小車都可行駛至鳩之澤。林業署宜蘭分署考量即將進入梅雨季及尚未完成雙線通車，「宜專一線」7公里處在6月2日前暫時禁止各類大客車通行，僅供行駛至鳩之澤據點，亦即宜專一線4.1公里。

區內國光客運全線暫時停駛，另外太平山國家森林遊樂區的開園時間不論平假日，暫時調整為每天8時，民眾行前可查閱太平山國家森林遊樂區官網、太平山官方FB粉絲團。

太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，經緊急搶修後，預計5月9日太平山可以對外開放，但大客車還是不能走。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，經緊急搶修後，預計5月9日太平山可以對外開放，但大客車還是不能走。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，經緊急搶修後，預計5月9日太平山可以對外開放，但大客車還是不能走。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
太平山遊樂區聯外道路宜專一線 7公里處路基淘空，經緊急搶修後，預計5月9日太平山可以對外開放，但大客車還是不能走。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

天坑 太平山 宜蘭 森林遊樂區

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