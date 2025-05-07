慶百年故宮推新版大事紀 第2展覽館6月重啟國際大展

1925年10月10日，由北京清宮轉型的故宮博物院正式成立。迎接百歲生日，故宮今天舉行媒體茶敘，故宮院長蕭宗煌與兩位副院長黃永泰、余佩瑾率領故宮團隊，說明新故宮計畫工程進度、宣布下半年院慶系列精采特展、故宮百年紀念商品，並發布新出版的「故宮大事錄要：民國89至113年」，該書收錄上百則紀事及1500餘幅歷史圖照，以圖文載述故宮21世紀初前後的發展進程。

蕭宗煌表示，去年9月於北部院區開展的「大美不言—國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹特展」，4月在南部院區完美落幕，展期共吸引逾60萬人次(北院48萬、南院14萬)，呈現故宮百年的全新策展思維。

即將整修完畢重新啟用的第二展覽館，6月推出「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」。此次展覽為大都會博物館首次來臺展出重要典藏，精選38位藝術家、共81件經典名作，涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家，帶領觀眾飽覽近一世紀的西方藝術發展。蕭宗煌表示，此展預估可吸引40萬人潮。屆時故宮正館將配合於展覽期間（6/14-10/12）周一開館，亦與大都會展互享門票優惠。

新故宮計畫中，故宮正館的整修是重點。故宮副院長黃永泰表示，2025年北部院區預計完成研究大樓整建工程入口層以上辦公空間、至善路入口無障礙通道新建工程決標並開工、正館整建工程完成修復再利用計畫審議，開始細部設計，以及文會堂整建工程細部設計完成並招標。

蕭宗煌表示，考量工程的複雜與安全，未來故宮正館的整修不宜採「半半施工」。一旦故宮正館需要閉館整修，第二展覽館便會成為故宮主要展場。在此之前，第二展覽館除了展出故宮自己的展覽，還會與民間公司合作，引進「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」之類的國際大展。

蕭院長表示，截至今年4月底，北院和南院參觀人數各為約64萬及35萬，均已超過去年同期數字(62萬及28萬)，預估2025年南北院參觀總人數仍列350萬人次為目標(北院240萬人次、南院110萬人次)。今年文宣費用經立院大幅刪減，但故宮仍將依原目標繼續努力。

蕭宗煌強調，今年故宮預算雖遭大減，但重大活動如國內國外展覽等將不受影響、文物保險運輸等不打折扣；但教育推廣活動場次將受影響減少。此外，因押運經費不足，若與國外展館借展合約尚未定案，將暫擱置，改從國內展館商借適宜展件。

有關今年預算凍結部分，蕭院長補充說明，故宮今年預算32億餘元，凍結6億餘元，占了超過20%，遠超過前三年最高凍結2.5%之情形。雖目前經費尚在有效控制之中，但後續經費若不解凍業務將會受影響。據了解，故宮已排定下周審凍結的預算。