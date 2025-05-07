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晴雨交替！明降雨趨緩高溫33度 周末變天雷雨炸全台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周環境不穩定，晴雨交替幅度變化大，今晚起降雨趨緩，明天各地多雲到晴，但周六、周日受下波鋒面影響，全台有雨，其中，周日隨鋒面逐漸南移，南部雨勢也會比北部明顯。聯合報系資料照
未來1周環境不穩定，晴雨交替幅度變化大，今晚起降雨趨緩，明天各地多雲到晴，但周六、周日受下波鋒面影響，全台有雨，其中，周日隨鋒面逐漸南移，南部雨勢也會比北部明顯。聯合報系資料照

未來1周環境不穩定，晴雨交替幅度變化大，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚起降雨趨緩，明天各地多雲到晴，西半部回溫至33度，周六、周日受下一波鋒面影響，全台有雨，其中，周日隨鋒面逐漸南移，南部雨勢也會比北部明顯。另外，周日受降雨影響也成本周最涼的一天，北部低溫僅18度。

林定宜說，今晚降雨趨緩，明（8日）鋒面北抬遠離，雨勢減少，各地轉為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。明天清晨至上午，大台北地區、東北部受殘留水氣影響，仍有零星短暫陣雨。

周五（9日）白天水氣稍增，各地天氣為多雲，午後有雷陣雨，晚間起第2波鋒面逐漸接近，天氣又變得不穩定，基隆北海岸有零星短暫陣雨。

周六、周日（10、11日）受鋒面影響，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，隨著鋒面往南移動，降雨也逐漸從北往南，周日下半天南部雨勢將比北部明顯。

下周一（12日）鋒面南移到巴士海峽，東南部、南部迎風面有局部短暫陣雨或雷雨，午後受熱力作用影響，其他地區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三（13、14日）環境風場為東南偏南風，東南部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫降雨。

溫度部分，林定宜指出，明天環境轉為東南風，北部、東北部、東部將回溫，西半部高溫31至33度，東部28、29度，各地低溫則普遍為20至24度。

周五北部23至33度，中部24至34度，南部26至33度，東北部22至31度，東部23至30度，東南部24至31度，另外，東南部有發生焚風的機會，不排除高溫上看36度。

周六、周日受到鋒面降雨影響，中部以北及花東高溫下降，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚ˇ也涼。北部溫度約18至26度，中部21至30度，南部23至31度，東北部18至25度，東部21至26度，東南部22至30度。

下周一白天氣溫稍回升，北部溫度約20至28度，中部21至28度，南部23至27度，東北部19至26度，東部21至26度，東南部22至26度。

下周二、下周三環境逐漸轉東南風至偏南風，北部整體氣溫為20至31度，中部21至32度，南部21至33度，東北部19至29度，東部21至29度，東南部22至30度。

低溫 氣象署 鋒面 雷雨 高溫

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