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台灣人喝酒更易致癌！近半國人缺乏代謝酵素 罹7癌風險增
每逢聚會小酌，不少人臉紅、心跳加速，卻沒有意識到這可能是癌症風險的警訊。響應5月9日無酒日，衛福部提醒，酒精代謝產物「乙醛」已被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物，與食道癌、肝癌、口咽癌等至少7種癌症密切相關。台灣人近五成缺乏關鍵代謝酵素「乙醛去氫酶（ALDH2）」，無法快速代謝乙醛，致癌風險更高。
衛福部委託馬偕醫院設立「台灣戒酒暨酒癮防治中心」， 統計來電諮詢者身分，最多為家屬，占了近五成；戒酒者本人次之、占32%，朋友8%，反映親友角色在戒酒歷程中至關重要。
酒精不只是成癮問題，更因為國人缺乏乙醛去氫酶，增加致癌風險。衛福部提醒，若民眾發現自己喝酒後容易臉紅、心悸、頭暈，就應警覺是否體內酵素不足，建議立即減少甚至停止飲酒，更沒有「安全飲酒量」。
針對有意願戒酒者，衛福部每人每年補助最高4萬元酒癮治療費用。全台設有136家指定酒癮治療機構，民眾可透過免付費戒酒專線「0800-255959（愛我無酒無酒）」諮詢，或上網查詢。
響應5月9日「台灣無酒日」，衛福部攜手馬偕紀念醫院、馬偕醫學院及台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦「台灣無酒週」系列活動，5月7日與5月9日則在馬偕醫院舉辦衛教活動與專題講座，呼籲全民關注酒精對健康的影響。
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