卓揆：持續優化護理職場環境 4年挹注275億元投資人力

行政院長卓榮泰7日出席「114年國際護師節慶祝大會」時表示，感謝全國護理人員始終在第一線提供國人健康照護，為減輕護理同仁工作壓力，充實護理人力資源，行政院在去（113）年7月核定「護理人力政策整備計畫（114-117年）」，未來4年將挹注275億元，投資護理人力。

卓榮泰致詞時表示，為慶祝國際護師節，「中華民國護理師護士公會全國聯合會」及「台灣護理學會」每年輪流舉辦慶祝大會，表揚傑出貢獻護理人員，這是全國護理界的最高榮譽。而7日現場共有超過1,800位護理人員，占全國執業登記護理人員約1%。卓院長期勉大家透過不斷創新，提高整體服務水準，並經由模仿、學習，產生更廣泛的影響。

卓榮泰進一步表示，每當國家發生重大公共衛生事件時，全國護理人員總是站在第一線，提供國人健康照護。卓榮泰憶及COVID-19疫情爆發時，在第一線投入抗疫的護理人員相當辛苦，因此「天河基金會」透過「中華民國護理師護士公會全國聯合會」，確切掌握當時全國第一線抗疫護理人員人數計4,111人，並分別發給每人6,000元獎勵，以表達對她們的敬意。

卓榮泰提到，上周六（5月3日）他與衛福部邱泰源部長一同出席「慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮」，該獎項已舉辦14屆，共表揚團體獎43組團隊，以及績優奉獻獎、特殊貢獻獎等個人獎項超過111人。卓榮泰說，多年來他一直是「慈月基金會」的終身志工，也希望有機會能成為「中華民國護理師護士公會全國聯合會」的終身志工，共同為護理界努力。

卓榮泰表示，截至今（114）年3月底，全國護理人員領證人數超過30萬人，但總執業人數僅約19萬人。為解決護理人力需求，政府除鼓勵未執業的護理人員重回職場外，行政院也與考試院達成共識，將積極落實護理人員「考用合一」制度，強化試題內容與臨床應用的一致性，讓更多護理科系畢業生能夠實踐所學專長，投入護理職場環境，減輕護理同仁工作壓力。此外，行政院於去年7月核定「護理人力政策整備計畫（114-117年）」，未來4年將挹注275億元，投資護理人力；同時，為優化護理職場環境，改善護理勞動條件，衛福部持續推動輪值夜班護理人員直接獎勵，今年已編列47億元預算，同步啟動三班護病比達標醫院獎勵。

卓榮泰強調，賴清德總統一直以「健康臺灣」作為最高治國理念，並於總統府成立「健康臺灣推動委員會」。其中，針對影響國人健康的癌症與三高慢性病，政府已訂定擴大篩檢、建立「百億癌症新藥基金」、推動基因檢測及精準醫療作為「抗癌三支箭」，並推動「三高防治888計畫」。卓院長表示，健康促進與精準醫療相當重要，而護理人員更是從中扮演關鍵角色，經過護理人員的循循善誘與叮嚀，讓病患找到健康促進的方法，進而透過精準醫療，使其接受最適合的治療方式，他要感謝所有護理人員所付出的心血。