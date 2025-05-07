快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

5月9日台灣無酒日 衛福部提醒「安全飲酒量」不存在

中央社／ 台北7日電

無酒日將至，衛福部今天指出，台灣民眾半數無法有效代謝酒精代謝產物「乙醛」，其已被世衛組織證實為1級致癌物；提醒安全飲酒量不存在，即使少量飲酒也會增罹癌風險。

每年5月9日為「台灣無酒日」，衛生福利部今天透過新聞稿提醒，「沒有安全飲酒量」，即使少量飲酒也會增加罹癌風險。

衛福部指出，世界衛生組織（WHO）已證實，酒精飲料代謝產物「乙醛」為1級致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌及乳癌等7種癌症有明確關聯。

衛福部說明，酒精飲料進入人體後，會經由乙醇去氫酶（ADH）代謝成乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝為乙酸，最後變成二氧化碳和水排出人體。然而，過去研究指出，台灣民眾因基因特性，近50%的人缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），導致無法有效代謝乙醛。

當乙醛停留在體內時間越長，越容易累積，增加致癌風險。衛福部表示，若發現喝酒後，很容易出現臉紅、心悸，代表體內乙醛去氫酶（ALDH2）基因產生變異或缺損，應及時停止飲酒。

為響應台灣無酒日，衛福部設立的台灣戒酒暨酒癮防治中心，與馬偕紀念醫院、馬偕醫學院及台灣酒精不耐症衛教協會，已共同辦理「台灣無酒週啟動記者會」，並在今天及5月9日在馬偕紀念醫院辦理系列衛教宣導與專題講座，盼提升公眾意識，擴大推動健康不飲酒文化。

衛福部呼籲，飲酒危害身心健康，民眾應勇敢面對問題性飲酒，及早接受治療；對於自願接受治療者，衛福部補助每人每年新台幣4萬元酒癮治療費用，有飲酒困擾或疑似酒精成癮的民眾，可透過免付費戒酒專線 0800-255959（愛我無酒無酒）或至全台136家指定酒癮治療機構，尋求專業醫療協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛福部 酒精

延伸閱讀

部桃酒癮門診90%都男性 醫師：壓力大請說出來勿借酒澆愁

印尼移工化療溝通障礙多 奇美醫院AI衛教奏效

胃食道逆流恐罹癌 國健署示警：食道癌初期症狀不明顯

「見到人性最美好一面」 英王查理三世公開暢談罹癌與治療

相關新聞

晴雨交替！明降雨趨緩高溫33度 周末變天雷雨炸全台

未來1周環境不穩定，晴雨交替幅度變化大，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚起降雨趨緩，明天各地多雲到晴，西半部回溫至33度...

影／印巴衝突！2華航班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦，巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，國際航班運作大亂，我國籍航...

兒狂放屁！幼稚園老師Call來求救「同學都忍不住了」 媽超崩潰

為人父母，最擔心孩子的健康出問題。一名女網友在Dcard分享，正在就讀幼稚園的兒子最近腸胃異常，頻繁出現放屁情況，甚至嚴重到幼稚園老師特地來電反映，讓她尷尬到不行。

少了這步驟等於白洗 正確洗手5時機防諾羅等傳染病

你今天洗手了嗎？看似簡單的動作，其實有最佳時機與正確步驟。三軍總醫院感染管制中心主任王永志表示，洗手是減少感染最有效、也...

新竹不再是美食沙漠！首入選米其林評鑑 名單下半年揭曉

「台灣米其林指南」今天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，預計在今年下半年公布的「台灣米其林指南 ...

雞粉比味精天然？ 營養師搖頭：添加物更多

吃味精不健康？營養師品瑄在Instagram粉專「營養師品瑄」發布影片指出，許多人以為雞粉比味精好，事實上並非如此，如果沒有將錯誤的迷思導正，恐怕吃進更多添加物！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。