職業婦女家庭事業兩頭燒 醫：四大習慣助媽媽遠離疾病

經常身兼數職，蠟燭多頭燒，終年忙碌於照顧家庭。許多職業婦女更是同時兼顧工作，承受著多重壓力，經常讓媽媽們感到身心俱疲。振興醫院家醫科主任陳怡君說，母親的天性常將照顧丈夫及兒女放在首位，忽略了自身的健康，甚至對病痛常採取忍耐的態度，等到病況嚴重時才想到就醫，有可能就耽誤了治療的黃金時機。因此，家人應為安排定期健康檢查，為媽媽的健康把關。

陳怡君指出，成人健康檢查內容包括兩階段，第一階段，包括身體檢查，如個人及家族史、身高體重、腰圍、視力、血壓等；以及血液的常規檢查、肝功能、腎功能、血糖、血脂、年滿45歲以上可終生一次B、C肝炎檢查；以及尿液蛋白檢查。

第二階段為健康諮詢及衛教指導，如戒菸、戒酒、戒檳榔、規律運動、維持正常體重、健康飲食、事故傷害預防、口腔保健、慢性疾病風險評估等。一般來說，沒有特殊病史的民眾可以按照前述的年齡和時程表安排定期健檢。但若媽媽屬於特殊高風險族群，則可根據健康狀況進行調整，以下是針對高風險族群的健康檢查建議。

陳怡君說，如果媽媽是長期吸菸者、肥胖者，或有代謝性疾病或癌症家族病史者，更應定期健檢，且針對家族史的疾病加強篩檢，提早發現問題，並及時進行治療。

陳怡君說，醫學檢測技術雖然不斷進步，但沒有一種檢測工具能達到100%的準確度，也沒有一勞永逸的檢查或治療方法。經過檢查後，應聽取醫師專業分析與建議，並針對性地進行改善。對於媽媽來說，改善健康的四大關鍵在於：

第一、健康飲食有助於減少肥胖、糖尿病、心血管疾病等問題的風險。 第二、規律運動促進心肺健康、維持體重、增強免疫力等。 第三、充足睡眠有助身體修復和免疫系統。 第四、是避免戒菸、戒酒、減少接觸有害化學物質，對於降低癌症、呼吸道疾病等的風險具有積極作用。