交通部道安改善有成 行人死亡降幅達標

交通部7日召開道安記者會，根據交通部公布最新交通事故資料，今年1-2月整體30日死亡人數為2019年以來最低，今年1-2月道路交通事故65,659件，87,289人受傷（比113年及112年同期分別減少302人及2,000人），造成469人死亡（比113年及112年同期分別減少72人及57人，減幅分別為13.3%及10.8%）。行人死亡62人，創歷年新低；機車、高齡者、酒駕均較2024及2023年減少，兒少死亡16人。另2025年1-3月A1(24小時死亡人數)整體416人，行人54人。

交通部指出，縣市部分，1-2月較113年同期死亡增加最多縣市整體為臺南市(增加8人)，行人為雲林縣(增加3人)；另與2023年同期比較，增加最多縣市整體為苗栗縣(增加6人)，行人為臺中市(增加5人)。又1-2月整體每十萬人死亡以臺東縣、南投縣、雲林縣較多，行人每十萬人死亡以臺東縣、雲林縣、基隆市較多。有關縣市道安會報召開情形，1-4月有5個縣市首長未每次主持會議，包括新北市、臺南市、基隆市、新竹縣、雲林縣。

交通部、內政部與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，2025年提出工程重點工作項目之目標，截至2025年3月路口行人安全設施改善目標1,316處，已完成413處；改善人行道目標120.75公里，已完成46.8公里；校園周邊道路改善目標159處，已完成43處；減少路側障礙物目標703處，已完成116處。另公路局省道路口改善114年目標5,000處，已完成172處；新增省道路口照明強化目標400處，已完成13處；省道人行道新增及改善目標6公里及省道減少路側障礙物目標130處刻正辦理會勘及設計作業，故尚無完工數。此外，行人穿越道退縮全國已完成2,561處，較上個月增加47處，2025年4月以新北市增加29處為最多。道安總動員民眾通報路口改善部分，2024年1月1日至2025年4月30日累計分派計3,243件及改善完成2,835件，較上月完成數增加318件。

根據最新民調結果顯示，「行人提早5至10秒亮綠燈先行」支持度達89.6%、「設置行人專用號誌」支持率達84.7%。針對政府應優先推動的措施，29.5%的民眾希望推動「行人提早5至10秒亮綠燈先行」、20.8%支持「行人專用號誌」。目前行人專用時相及早開時相截至2025年4月30日全國已完成6,091處，較上個月增加142處，以臺北市增加72處為最多，經檢視近期增加數量有逐漸減少情形，為鼓勵縣市踴躍設置行人早開及專用時相，交通部將獎勵114年各組施作數量前二名縣市(縣市區分三組：直轄市、號誌路口超過1,000處之縣市、號誌路口未達1,000處之縣市)，並且將其列為2026年道安考評項目，也設定2025年預計改善之目標值，行人專用時相198處，行人早開時相為1,558處，請縣市依照「行人專用時相與行人早開時相設置原則」辦理。