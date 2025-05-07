竹市首入「台灣米其林指南」 市府盼美食迎接觀光客

「台灣米其林指南」今公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，預計下半年公布名單。新竹市政府表示，新竹市擁有深厚的飲食傳統與獨特地方風味，像是米粉、貢丸湯，從街頭小吃到高端餐廳，都展現出非凡的創意與熱情。

「台灣米其林指南」今天正式宣布，將納入3個全新的美食目的地—新北市、新竹縣與新竹市；也就是說，即將在今年下半年公布的「台灣米其林指南 2025」餐廳名單，評選範圍將涵蓋全台7大美食城市，包括台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市，進一步探索這3座城市豐富多元的在地風味與文化底蘊。

對於「台灣米其林指南 」2025年將新竹市納入評選範圍，新竹市政府表示感到十分榮幸與振奮。這不僅是對新竹市豐富多元的美食文化的肯定，更是對在地餐飲業者長期以來致力提升品質與創新的最佳鼓勵。

新竹市政府指出，新竹市擁有深厚的飲食傳統與獨特的地方風味，像是大家耳熟能詳的米粉、貢丸湯，從街頭小吃到高端餐廳，都展現出非凡的美食創意與熱情。市府也將持續透過社群媒體推廣美食，製作風格美食地圖，帶動觀光，透過美食展現新竹的城市魅力，並以國際級的美味，迎接來自世界各地的饕客。