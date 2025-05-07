全台人力荒！台中榮總留才 全院護理師每月加薪3千元

全台護士荒，台中榮總今慶祝國際護師節，院長傅雲慶當場宣布，5月1日起，全院護理師平均每月加薪2000元至3000元，調升薪資福利與教學津貼，同時推動留任與進階獎勵機制，並推動留任與進階獎勵機制，拓展國際視野，強化護理環境，提供病人最好的護理治療。

台中榮總國際護師節慶祝大會上，表揚166名優秀護理人員。台中榮總護理部指出，去年醫療服務再創高峰，門診263萬人次、住院8.1萬人次、急診7.5萬人次，手術量突破5.3萬台。

傅雲慶致詞表示，這麼龐大的醫療服務，有無數護理人員默默地堅守及付出。護理人員提供「五心級照護」，以愛心、耐心、細心、關心與責任心守護病人，是醫療體系中最堅實、最溫暖的堡壘。為強化護理發展，院方持續投入資源。

資深護理師劉秀珍榮獲南丁格爾績優奉獻銅獎，她任職超過40年，1990年就在中榮服務，28年前接手糖尿病個案管理工作，成為糖尿病友的健康守護者，協助控糖與穩糖，並全面推動糖尿病防治照護。目前中榮糖尿病照護涵蓋率達83%，居全國之冠，並成為台灣首家獲得糖尿病國際典範獎的醫院。

中榮深耕智慧護理逾30年，包括2004年全國第一台行動護理車、實現行動化照護；2009年全國第一個全面執行護理紀錄電子簽章；2018年全國第一靜脈輸液電子紙標籤，減少護理人員手動抄寫的負擔，並提升給藥安全性。