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新竹不再是美食沙漠！首入選米其林評鑑 名單下半年揭曉
「台灣米其林指南」今天公布，將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，預計在今年下半年公布的「台灣米其林指南 2025」餐廳名單，洗刷新竹常被民眾戲稱為「美食沙漠」。新竹縣政府新聞處長顏章聖回應，台灣米其林指南找到綠洲了，新竹縣有許多客家美食，加上外來年輕人口移入驟增，人口很多元，許多年輕朋友分享傳統與道地美食，這也是對新竹縣美食的肯定。
臺灣米其林指南今天正式宣布，將納入三個全新的美食目的地——新北市、新竹縣與新竹市；也就是說，即將在今年下半年公布的「臺灣米其林指南 2025」餐廳名單，評選範圍將涵蓋全臺7大美食城市，包括臺北、臺中、臺南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市，進一步探索這三座城市豐富多元的在地風味與文化底蘊。
新竹以前曾被稱為「美食沙漠」，何以這次被納入？新竹縣政府新聞處長顏章聖回應「台灣米其林找到綠洲了！」這是因為新竹縣本身就有許多客家美食料理，加上近年來，外來人口移入增加，人口與文化多元，有許多年輕朋友在此分享傳統與道地的美食，這次能夠被納入，這也是對新竹縣在地美食的肯定。
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