少了這步驟等於白洗 正確洗手5時機防諾羅等傳染病

你今天洗手了嗎？看似簡單的動作，其實有最佳時機與正確步驟。三軍總醫院感染管制中心主任王永志表示，洗手是減少感染最有效、也是最務實的方法，洗手步驟已經從「濕、搓、沖、捧、擦」進展為「內、外、夾、弓、大、立、腕」，加強搓揉動作，徹底將雙手清洗乾淨。

所謂「病從口入」，但是把病毒、細菌送到口中，是經由萬能的雙手。王永志說，手部每天碰觸許多物品，還會無意識下摸臉、揉眼、碰觸口鼻，手的髒度可能有致病危險。他強調指縫、手掌、指間、指尖、掌背都是容易藏汙納垢的部位，一定要確實洗手，才能將有害微生物去除掉。

王永志指出，洗手口訣：內（手掌）、外（手背）、夾（指縫間）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕），整個過程需要搓洗40至60秒，最後再把手擦乾或烘乾，避免潮濕的手沾附上微生物，保持在乾燥狀態，才能真正達到清潔殺菌效果。

另外，洗手要配合肥皂、清潔劑，雙手互相搓揉產生物理摩擦，才能去除病毒和細菌。王永志提醒，雖然酒精性乾洗手可以消毒，但是對諾羅病毒、腸病毒、腺病毒等「無外套膜」的病毒無效。有些人洗手只是過個水，迅速沖一下就了事，王永志說，這樣的洗手效益不大，只是把手沾濕而已。

王永志說，民眾進食前後、如廁後、接觸幼兒前、擤鼻涕後、接觸病人前後，這五時機確實正確執行洗手步驟，也能把發生感染的機率降至最低。醫護人員也應在接觸病人前、執行清潔或無菌操作技術前、暴觸病人體液風險後、接觸病人後、接觸病人週遭環境後正確洗手，防止醫療照護機構內病菌的傳播。