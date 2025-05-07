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國際護師節將至 賴總統：護病比制度未來朝法制化方向發展

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
下周一是512國際護師節，賴清德總統今天以錄影方式為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞。圖／總統府提供
下周一是512國際護師節，賴清德總統今天以錄影方式為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞。圖／總統府提供

下周一是512國際護師節，賴清德總統今天以錄影方式為「114年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，賴總統表示，去年政府啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年275億元的經費，目的是系統性地解決護理人力問題，大家關心的醫院護病比制度，未來將朝向法制化的方向發展。

賴總統表示，下周一就是512國際護師節，很榮幸在今天的慶祝大會表達祝賀。他要代表台灣人民恭喜現場所有獲得表揚的護理人員，也藉這個場合感謝全國護理人員的貢獻，謝謝大家不僅僅守護台灣民眾的健康，也促進台灣醫療的發展。

賴總統表示，護理工作是醫療體系重要的一環。今年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，特別強調護理人員的健康與福祉，對於強化經濟與改善健康體系的重要性。

賴總統說，從去年520以來，政府持續推動各項政策，希望給護理人員更多的支持，也促進社會的進步發展。對於護理人才的留任和投資，「我們加強投入資源」，要從教育、考試、聘用以及薪資改善等角度著手，包括提供獎勵補助、建立合理的照護標準、強化人力增補以及鼓勵AI輔助措施，來改善護理職場環境。

賴總統表示，去年，政府已經啟動「護理人力政策整備12項策略中長程計畫」，編列4年275億元的經費，目的就是要有系統性地解決護理人力問題，並且建立正向的護理職場環境機制。關於大家關心的醫院護病比制度，「目前，我們已經有監測和獎勵措施，未來將朝向法制化的方向發展」。

賴總統表示，相信唯有不斷改善護理職場環境，才能提供民眾更優質的醫療服務，這是政府和護理界共同的目標。在這個過程中，他要感謝所有護理團體的協助，也期待各位護理師和政府攜手合作，一起打造「健康台灣」，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

護理師 護病比 賴清德

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