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印巴衝突…華航2班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

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影／印巴衝突！2華航班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
領隊向團員說明後續處理事宜。記者黃仲明／攝影
領隊向團員說明後續處理事宜。記者黃仲明／攝影

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦，巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，國際航班運作大亂，我國籍航空中華航空及長榮航空數班往返歐洲航班被迫取消或轉降。今天下午有2班轉降曼谷的華航班機返台，一名機上旅客返台後無奈表示計畫了8個月要去波羅地海附近自助旅遊，沒想到飛了十幾個小時最後回到台灣，雖然無奈但平安就好。

華航昨天深夜起飛前往羅馬的CI-75及布拉格的CI-67航班，受巴基斯坦關閉領空48小時影響，既定的飛行計畫無法臨時改飛其他航線，只能轉降曼谷加油後返台，兩班近600名旅客於下午安全抵達桃園國際機場。中華航空也安排大批地勤人員於候機室等待，協助旅客處理後續問題。

自曼谷返台的CI-67D班機，機上共298名旅客，其中不少參加旅行社的台灣民眾，旅行社的領隊下機後紛紛將團員帶到一旁說明後續處理情形及可能發生的狀況。旅客施先生說，他跟家人計畫半年要去布拉格旅遊，結果飛到快到巴基斯坦就返航到曼谷加油，還不知道接下來該怎麼辦，遇到了也沒辦法，至少安全回到台灣。

前往布拉格自助旅遊的張先生表示，他跟朋友一起規劃了8個月，一行9個人要到波羅地海鄰近9個國家自助旅行，昨晚搭機先到布拉格，沒想到途中就發生印巴衝突，飛了十幾個小時又回到曼谷加油，遇到雖然無奈，至少平安回到台灣，但旅程中的住宿、車票、船票都付了訂金，還要趕快處理，機票的部分也還不清楚票該怎麼辦。

受巴基斯坦關閉領空48小時影響，華航班機轉降曼谷加油後返台。中華航空安排地勤人員於候機室協助旅客處理後續問題。記者黃仲明／攝影
受巴基斯坦關閉領空48小時影響，華航班機轉降曼谷加油後返台。中華航空安排地勤人員於候機室協助旅客處理後續問題。記者黃仲明／攝影
華航CI-67D航班原訂飛往布拉格，受巴基斯坦關閉領空48小時影響轉降曼谷加油，機上298名旅客安全回到台灣。記者黃仲明／攝影
華航CI-67D航班原訂飛往布拉格，受巴基斯坦關閉領空48小時影響轉降曼谷加油，機上298名旅客安全回到台灣。記者黃仲明／攝影
行程受影響的旅客下機後於入境長廊步行，地勤人員舉牌告知旅客後續處理方式。記者黃仲明／攝影
行程受影響的旅客下機後於入境長廊步行，地勤人員舉牌告知旅客後續處理方式。記者黃仲明／攝影
地勤人員在候機室外協助旅客。記者黃仲明／攝影
地勤人員在候機室外協助旅客。記者黃仲明／攝影
大批外籍旅客在候機室外討論該何去何從。記者黃仲明／攝影
大批外籍旅客在候機室外討論該何去何從。記者黃仲明／攝影

印度 國際航班 巴基斯坦 曼谷 華航

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