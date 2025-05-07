影／印巴衝突！2華航班機載近600人返台 旅客嘆飛逾10小時又繞回家

印度軍方6日清晨襲擊巴基斯坦，巴基斯坦遇襲後宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場也同步停飛，國際航班運作大亂，我國籍航空中華航空及長榮航空數班往返歐洲航班被迫取消或轉降。今天下午有2班轉降曼谷的華航班機返台，一名機上旅客返台後無奈表示計畫了8個月要去波羅地海附近自助旅遊，沒想到飛了十幾個小時最後回到台灣，雖然無奈但平安就好。

華航昨天深夜起飛前往羅馬的CI-75及布拉格的CI-67航班，受巴基斯坦關閉領空48小時影響，既定的飛行計畫無法臨時改飛其他航線，只能轉降曼谷加油後返台，兩班近600名旅客於下午安全抵達桃園國際機場。中華航空也安排大批地勤人員於候機室等待，協助旅客處理後續問題。

自曼谷返台的CI-67D班機，機上共298名旅客，其中不少參加旅行社的台灣民眾，旅行社的領隊下機後紛紛將團員帶到一旁說明後續處理情形及可能發生的狀況。旅客施先生說，他跟家人計畫半年要去布拉格旅遊，結果飛到快到巴基斯坦就返航到曼谷加油，還不知道接下來該怎麼辦，遇到了也沒辦法，至少安全回到台灣。