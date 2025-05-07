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「受預算刪除影響」節省水電費 故宮北院第2展覽館首展後將休館

中央社／ 台北7日電
故宮北院。圖／本報系資料照
故宮北院。圖／本報系資料照

故宮北院6月將推出「美國大都會博物館名作展」，並藉此宣告第2展覽館開幕。故宮院長蕭宗煌表示，本預計在大都會展後推出後續展覽，但受預算刪除影響，首展結束後將休館養護，節省水電

國立故宮博物院今天舉行媒體茶敘，蕭宗煌致詞提及，去年推出「大美不言」展，北院及南院相加共計超過60萬參觀人次，適逢故宮迎接百年，6月攜手時藝多媒體推出「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」，據時藝多媒體預估能創40萬人次。

這將會是故宮北院第2展覽館啟用開幕大展，展期將自6月一路展到10月。蕭宗煌表示，北院第2展覽館之後本有規劃接續推出捐贈展，統整歷年捐贈作品展出，但因今年預算水電費部分受到刪減，第2展覽館將在「美國大都會博物館名作展」結束後，暫時閉館省下水電，同時進行展場優化、養護。

蕭宗煌表示，在「新故宮計畫」中，故宮正館也有整修計畫，以範圍而言勢必將要閉館整修，若正館整修後，觀光客沒地方去，此時第2展覽館就須承接較為重要的責任，而在故宮正館啟動整修前，第2展覽館將維持特展性質，現今還是會持續規劃展覽，但預計要到年底才會推出。

故宮副院長黃永泰表示，目前「新故宮計畫」南北院工程如期進行，預計將在今年完成故宮北院正館整建工程完成修復再利用計畫審議，開始細部設計，以及文會堂整建工程細部設計完成並招標，也期望至善路入口無障礙通道新建工程決標並開工。

國立故宮博物院 水電 蕭宗煌

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