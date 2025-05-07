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14歲前飲酒成癮風險高 近5成青少年貪杯因「長輩勸酒」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲，酒精對身體沒有好處，尤其是對青少年的危害，14歲前飲酒成癮風險是成人4倍。聯合報系資料照
國健署呼籲，酒精對身體沒有好處，尤其是對青少年的危害，14歲前飲酒成癮風險是成人4倍。聯合報系資料照

飲酒文化存在世界各地，適量小酌到底對身體好不好？醫學研究證實，任何濃度的酒精對身體都沒有好處，尤其是對青少年的危害。響應5月9日「台灣無酒日」，國健署公布最新青少年危害健康行為，超過4成國高中生受親友影響而飲酒；讓未成年的孩子喝酒，等於違反兒童及少年福利與權益保障法。

依國健署「112年青少年吸菸暨健康行為調查」結果，過去30天內飲酒率，國中生為11.4%，較110年14.1%降低；高中職生為30.4%，較110年30.6%降低。其中，過去30天內，有喝酒的日子中，通常一天喝1杯以上的比率，國中生為65.5%，較110年63.3%略升；而高中職生為75.4%，較110年76.3%下降。

進一步分析青少年喝酒的原因，國中生及高中生皆為「因家人、朋友及同學或其他人喝酒，而跟著喝酒」，占了44.7%之多，代表家長忽略了酒精可能帶給兒少身心不良影響。另外，資料也顯示拒酒文化更應由生活周遭的家庭及學校落實，建立無酒精的支持性環境並培養孩子拒酒之生活技能。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，青少年身心尚未成熟，攝取酒精會影響神經發育及智力發展，可能進而染上酒癮。她強調，青春期是行為改變及大腦建構的關鍵時期，青少年的大腦特別容易受到酒精的損害，早期飲酒不僅會與成年後更高的飲酒頻率與酒精攝取量有關，也會增加酒精依賴。

羅素英以「112年青少年吸菸暨健康行為調查」指出，在14歲之前開始飲酒的人，對酒精依賴性為20歲成年以後開始飲酒者的4倍。「飲酒的年齡愈小，愈容易增加成年後的危險行為，以及酒精相關疾病的風險。」她說，青少年仍在發育階段，別以為沾一點沒關係，即使少量酒精也可能對健康造成大影響。

羅素英呼籲，青少年應避免或停止飲酒，儘可能不飲酒或延後飲酒的年齡；避免出現在飲酒的聚會場合，避開家人、朋友及同學的勸酒或誘惑。父母與小孩討論飲酒問題時，應灌輸青少年飲酒的嚴重性，未滿18歲飲酒或買酒是犯法行為，為人父母不可不慎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國健署 未成年 酒精

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