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LG淨水BAR飲水機首登台 主打自動殺菌、4重淨化可除諾羅病毒 租賃方案月付700元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
可直接從面板選擇水溫、杯量，一鍵精準倒水。記者黃筱晴／攝影
可直接從面板選擇水溫、杯量，一鍵精準倒水。記者黃筱晴／攝影

LG電子宣布旗下飲水產品線LG PuriCare「淨水Bar」飲水機正式登台，瞄準全國近6成尚未裝設家用淨水器的家庭。LG觀察到市場對「全流程潔淨」的飲水需求，新機主打機內配備自動高溫清潔與殺菌，搭載4重全淨過濾系統與3層防護設計，從濾芯、管線到出水口層層把關，全面守護飲水潔淨。

LG本次共推出3款機型，包含廚下型冰溫熱飲水機、桌上型瞬熱飲水機及桌上型淨水器，桌上型機種機身僅13.2公分超纖薄，滿足不同空間與使用需求。產品均通過WQA認證，透過首層離子交換樹脂濾芯可軟化硬水、減少水垢，延長機器壽命；Pre前置活性碳濾芯可濾除多種重金屬與水中殘氯；靜電吸附技術可去除高達99.99%的諾羅病毒；第4層UF中空絲膜濾芯則可阻擋雜質與異味，同時保留有益礦物質。

LG亦同步強化機體主動清潔機制，透過每週1次機內管線自動高溫清潔、出水口每小時自動啟動10分鐘UVnano紫外線殺菌，以及無水箱設計，確保從管線到出水口的潔淨無死角。

新機支援多項智慧操作與個人化設定，用戶可透過ThinQ APP彈性調整清潔頻率，並即時掌握濾芯更換紀錄與週期、清潔狀態，讓保養時機。特別的是飲水機還內建氛圍燈與出水指示燈，除了直接從機身面板上選取，也可以從ThinQ APP調整燈光、水溫與出水量，打造科技感十足的居家飲水體驗。

LG PuriCare淨水Bar飲水機現已於官方商城、嘖嘖募資平台與486團購網開放預購，入門價格最低僅19,900元。同時推出月租方案，月付700元起，即享每年2次免費濾芯寄送、到府保養，第3年提供1次深層保養，租賃期內享全機5年保固，期滿後產品即歸用戶所有，為消費者提供彈性且安心的選擇。

LG飲水機讓消費者在享受潔淨飲水時，兼顧貼心便利與美型設計。圖／LG提供
LG飲水機讓消費者在享受潔淨飲水時，兼顧貼心便利與美型設計。圖／LG提供
LG桌上型飲水機搭配有氛圍燈，提供3種燈色、4種亮度可選擇。記者黃筱晴／攝影
LG桌上型飲水機搭配有氛圍燈，提供3種燈色、4種亮度可選擇。記者黃筱晴／攝影
LG飲水機擁有4重全淨過濾系統加上3層清潔把關設計。圖／LG提供
LG飲水機擁有4重全淨過濾系統加上3層清潔把關設計。圖／LG提供
LG全面守護飲水潔淨，為現代家庭打造真正安心、便利的日常飲水解決方案。記者黃筱晴／攝影
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LG桌上型飲水機與淨水器搭配有氛圍燈與提示燈。圖／LG提供
LG桌上型飲水機與淨水器搭配有氛圍燈與提示燈。圖／LG提供
LG飲水機機內配備自動高溫清潔，也可透過ThinQ APP自訂排程。圖／LG提供
LG飲水機機內配備自動高溫清潔，也可透過ThinQ APP自訂排程。圖／LG提供
LG飲水機從濾芯、管線到出水口層層把關，全面守護飲水潔淨。圖／LG提供
LG飲水機從濾芯、管線到出水口層層把關，全面守護飲水潔淨。圖／LG提供

飲水機 高溫

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