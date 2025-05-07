投身護理半世紀 廖張京棣：幫助病人是很快樂的事情

長庚護專及長庚科大創校校長廖張京棣投身護理工作半世紀，並榮獲今年的台灣護理典範獎，她感動表示，「幫助病人是很快樂的一件事情」，白衣歲月中最驕傲的是訓練了三、四千名原住民護理師回鄉服務。

衛生福利部、中華民國護理師護士公會全國聯合會與台灣護理學會，共同主辦的114年國際護師節聯合慶祝大會今天舉行，頒發台灣護理典範獎1位、傑出護理人員專業貢獻獎10位、服務奉獻獎9位、台灣護理先驅-周美玉女士薪傳獎1位，並表揚25年以上資歷的4340位資深護理人員等獎項。

獲頒「台灣護理典範獎」的廖張京棣曾任全聯會第2至3屆理事長，除了是美國紐約大學護理碩士，更是護理技職教育與實務接軌的先驅，自創立明志工專護理科與長庚護專以來，培育超過5萬名護理人才，也深耕原住民教育與臨床制度改革、友善職場建立等重大政策，並推動護理人員納入「勞基法」適用行業、成功捍衛「護理人員法」第37條，抵擋未具資格者執業的修法危機，腳步走過校園、病房與政策舞台。

對於獲此殊榮，廖張京棣相當感動，希望後輩們繼續加油，「幫助病人是很快樂的一件事情」；談起白衣歲月中最驕傲的一件事，則是台塑集團創辦人王永慶要她招收原住民學生，提供食宿和學費，後來也訓練了三、四千名原住民護理師回到部落服務。

同樣培育原住民護理人才的，還有獲得服務奉獻獎的花蓮縣衛生局長期照護科長黃秀茹。她挑戰長照社、衛政整合工作，解決交通、醫療及照護資源、人力不足之痛點，發展長照與醫療對接服務、爭取前瞻經費整建閒置空間，成為首座公營瑞穗建安日照中心、公告居家機構資源充足與不足區，建立失智友善確診一條龍及分級照護模式、以智慧健康照顧打造智慧照護生活圈，獲行政院第五屆政府服務獎、衛福部高齡友善城市獎、審計部行政機關優良實務案例以及花蓮縣政府模範公務人員。

黃秀茹說，花蓮縣其實是一個偏鄉，南北共137.5公里，但醫療或照護資源都集中在北區，中南區資源相對弱勢，透過向中央爭取的前瞻經費，整合成日照中心，並希望以鄉為單位建立照護資源，也用一對多的方式，媒合診所的家庭醫師與長輩，讓醫師進到長輩家中；另外，也規畫彈性培訓課程，訓練當地的原住民照服員，人力已從長照1.0的300人，增加至現行的2000人左右。

花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧則獲得專業貢獻獎。花蓮地處偏遠災害風險高，她整合護理師公會、醫院、衛生所、消防局、慈濟基金會等資源推動花蓮災難醫療隊（DMAT），發展出獨特模式。從事故現場到醫院串接生命之鏈，提升傷患存活機會，歷經大型災害考驗，多次親身投入站上第一線。