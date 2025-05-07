卓揆出席護師節慶祝 醫療工會高呼三班護病比要入法

行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，除表揚傑出護理人員，也感謝19萬名站在第一線服務的護理師，不過現場3名台灣醫療工會聯合會成員3度高喊「三班護病比要入法」，不過卓僅微笑、並未回應，主持人連忙緩頰是因為很重要所以要說3次。

卓榮泰致詞時表示，目前有30萬名護理師職業，但在第一線的僅有19萬人左右，要如何把從職場離開的護理人員找回來、剛畢業的新血可經由考試院行政院考用合一制度進到職場，廣泛照顧護理同仁，也減輕大家工作壓力，未來要透過薪資福利制度重建，讓國人對於護理環境給予尊重、醫院永續發展。 114年國際護師節慶祝大會今天在台北舉行，會中進行「傳光儀式」，將燭光依次傳遞象徵護理精神世代傳承，現場眾人也點起手機手電筒一起照亮會場。記者胡經周／攝影 行政院長卓榮泰（左二）出席114年國際護師節慶祝大會，並頒發台灣護理典範獎給長庚醫療財團法人行政中心顧問廖張京棣（右二）。記者胡經周／攝影 行政院長卓榮泰（左）出席114年國際護師節慶祝大會，並頒發薪傳獎給三軍總醫院松山分院護理部顧問胡慧林（右）。記者胡經周／攝影 行政院長卓榮泰出席114年國際護師節慶祝大會，在致詞時，現場有3名台灣醫療工會聯合會成員3度高喊「三班護病比要入法」。記者胡經周／攝影 114年國際護師節慶祝大會今天在台北舉行，會中進行「傳光儀式」，將燭光依次傳遞象徵護理精神世代傳承，現場眾人也點起手機手電筒一起照亮會場。記者胡經周／攝影 行政院長卓榮泰（中）出席114年國際護師節慶祝大會，並與現場護理師一起進行「傳光儀式」。記者胡經周／攝影 行政院長卓榮泰（中）出席114年國際護師節慶祝大會，並與現場護理師一起進行「傳光儀式」。記者胡經周／攝影 114年國際護師節慶祝大會今天在台北舉行，會中進行「傳光儀式」，將燭光依次傳遞象徵護理精神世代傳承，現場眾人也點起手機手電筒一起照亮會場。記者胡經周／攝影