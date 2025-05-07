卓揆出席護師節慶祝 醫療工會高呼三班護病比要入法
行政院長卓榮泰今天出席「114年國際護師節慶祝大會」，除表揚傑出護理人員，也感謝19萬名站在第一線服務的護理師，不過現場3名台灣醫療工會聯合會成員3度高喊「三班護病比要入法」，不過卓僅微笑、並未回應，主持人連忙緩頰是因為很重要所以要說3次。
卓榮泰致詞時表示，目前有30萬名護理師職業，但在第一線的僅有19萬人左右，要如何把從職場離開的護理人員找回來、剛畢業的新血可經由考試院行政院考用合一制度進到職場，廣泛照顧護理同仁，也減輕大家工作壓力，未來要透過薪資福利制度重建，讓國人對於護理環境給予尊重、醫院永續發展。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言