交通部公布1至2月交通死亡「史上最少」 行人喪命創新低

交通部今公布今年最新交通事故統計，交通部長陳世凱表示，今年1月和2月交通事故死亡469人，為6年來最少，其中行人有62死，則是97年有統計以來史上新低。

根據交通部統計，今年1至2月交通事故達6萬5659件，比去年同期增加339件，升幅0.5%，30日死亡469人，較去年減少72人、降幅13.3%，死亡人數創下108年以來新低，為6年來最少，受傷8萬7289人也減少0.3%。

交通部路政及道安司長黃運貴指出，今年1月至2月機車事故死亡280人，較去年同期減少11.4%；高齡者死亡211人，較去年同期減少4.5%；酒駕死亡14人，較去年同期減少68.9%；行人死亡62人，較去年同期減少24.4%；兒少死亡則有16人，比去年同期減少5.9%。

黃運貴表示，若以A1類24小時死亡統計，今年1月至3月整體交通事故死亡共414人，比去年同期減少8.6%，其中行人死亡54人，也下降16.9%，若與112年基準年相比，今年1月至3月交通事故死亡較112年下降16.6%，行人死亡也下降16.9%，達到降幅15%目標。

交通部長陳世凱表示，今年1月至2月交通事故死亡469人，是2019年迄今最低數字，創下近6年來最低；民眾關心的行人死亡人數，今年1月至2月行人死亡62人，創下2008年有統計數字以來歷史新低數據，也是17年來最少，其中機車、高齡者、酒駕死亡都比112年基準年減少，兒少死亡比去年減少，較前年增加2人。