交通部公布1至2月交通死亡「史上最少」 行人喪命創新低
交通部今公布今年最新交通事故統計，交通部長陳世凱表示，今年1月和2月交通事故死亡469人，為6年來最少，其中行人有62死，則是97年有統計以來史上新低。
根據交通部統計，今年1至2月交通事故達6萬5659件，比去年同期增加339件，升幅0.5%，30日死亡469人，較去年減少72人、降幅13.3%，死亡人數創下108年以來新低，為6年來最少，受傷8萬7289人也減少0.3%。
交通部路政及道安司長黃運貴指出，今年1月至2月機車事故死亡280人，較去年同期減少11.4%；高齡者死亡211人，較去年同期減少4.5%；酒駕死亡14人，較去年同期減少68.9%；行人死亡62人，較去年同期減少24.4%；兒少死亡則有16人，比去年同期減少5.9%。
黃運貴表示，若以A1類24小時死亡統計，今年1月至3月整體交通事故死亡共414人，比去年同期減少8.6%，其中行人死亡54人，也下降16.9%，若與112年基準年相比，今年1月至3月交通事故死亡較112年下降16.6%，行人死亡也下降16.9%，達到降幅15%目標。
交通部長陳世凱表示，今年1月至2月交通事故死亡469人，是2019年迄今最低數字，創下近6年來最低；民眾關心的行人死亡人數，今年1月至2月行人死亡62人，創下2008年有統計數字以來歷史新低數據，也是17年來最少，其中機車、高齡者、酒駕死亡都比112年基準年減少，兒少死亡比去年減少，較前年增加2人。
此外，黃運貴說，今年1月到2月各縣市30日整體死亡人數統計，苗栗縣交通事故死亡增加18人最多，比去年同期增加6人；新竹縣也增加15人，較去年多出4人，台東縣增加10人，比去年同期增加2人。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言