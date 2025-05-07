交通部推行人專用號誌、早開時相 KPI未達標縣市將公布名單

「行人地獄」台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，交通部長陳世凱曾說「行人在斑馬線上被撞傷或撞死是國恥」，交通部今宣布，將推動縣市設置行人專用及早開時相，並設置預計目標數量及獎核機制，前2名縣市可獲獎勵工作補助費最高15萬，未達標縣市將於道安記者會上公布。

交通部長陳世凱表示，根據民調顯示，「行人提早5至10秒亮綠燈先行」支持度達89.6%；「設置行人專用號誌」支持率達84.7％。而針對政府應優先推動的措施，29.5%的民眾希望推動「行人提早5至10秒亮綠燈先行」、20.8%支持「行人專用號誌」。

陳世凱指出，交通部開始要求並推動縣市設置行人專用及早開時相，分為直轄市、路口超過1000處非直轄縣市、路口不足1000處非直轄縣市等3組，並設置今年預計目標數量及獎核機制。

陳世凱說，這2項措施，交通部建議優先評估行人、學童、高齡者通行較多的路口例如校園、醫院、運輸場站、主要遊憩景點或高齡機構等周邊；行人早開秒數建議以行人可優先通行外側1到2個車道寬度為原則。

至於114年預計目標數量及獎核機制，交通部說明，直轄市行人專用時相161處、行人早開時相1440處；1000處以上路口的非直轄市，行人專用時相19處、行人早開時相71處；1000處以下路口的非直轄市，行人專用時相18處、行人早開時相47處。總計行人專用時相要設198處、行人早開時相558處。

至於獎金部分，陳世凱說，直轄市第一名可獲15萬、第二名10萬；不足及1000處以上路口非直轄市，第一名10萬元、第二名5萬元；未達到目標值縣市將於道安記者會上公布，且列入今年道安考評的工程評分項目。