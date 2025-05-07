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台中市多家新餐飲進駐 提供多元餐飲選擇

中央社／ 台中7日電

台中市5月新增多家餐廳，除美式、牛排、港式餐廳外，今天還有位於勤美誠品商圈5星級酒店內義式餐廳開幕，推出主菜及半自助的新餐飲型態，提供多元餐飲選擇。

勤美誠品商圈是台中市民逛街好去處，在勤美洲際酒店進駐後，又吸引更多商務客前來，酒店1樓的沐檸義式餐廳今天開幕，在剪綵儀式後，以4米挑高的落地窗景迎接消費者進場，並推出主菜及半自助無限共享的新餐飲型態，提供消費者多元用餐體驗。

勤美洲際酒店行銷公關總監江夢怡表示，主廚團隊經常走訪台灣山海之間，尋覓最具生命力的在地食材，透過職人技藝轉化為一道道有故事、有溫度的料理，餐檯區開放自由取用，供應特製冷前菜、鮮脆沙拉與每天現烤麵包組成，還有桌邊服務提拉米蘇及凱薩沙拉。

王品集團旗下的「陶板屋」文心五權西店進駐台中捷運綠線南屯站周邊，即日起到5月16日的平日前來消費並完成拍照打卡，第2客套餐享8折優惠。

美式「 TGI FRIDAYS」英才餐廳於4月20日閉幕後，台中崇德餐廳5月5日晚餐時段起試營運，6日開始為期3天推出炭烤豬肋排買1送1，現場還設置最新「報紙拍貼機」免費拍，和大台中消費者一起承襲英才餐廳的美好回憶、共創全新美味記憶。

華泰大飯店集團旗下的新粵菜餐廳九華樓，2022年起在台北春大直開出第一家館外餐廳後，看好台中餐飲市場，台中朝富店5月起插旗台中餐飲戰區，業者表示，期望能攜手為台中餐飲市場注入全新能量，打造一處融合東西方精緻餐飲的嶄新場域，為台中高端餐飲樹立新的參考座標。

消費者 酒店 餐廳

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