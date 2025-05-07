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1數據相差近10萬！國人寧養毛孩也不生 名醫示警：國安危機快拆彈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
根據數據顯示，台灣2023年全年累計犬隻登記9萬4544隻，貓13萬7652隻，毛小孩登記飼養數合計23萬2196隻，遠高於同年新生兒13萬5571人，多出近10萬。示意圖。聯合報系資料照
根據數據顯示，台灣2023年全年累計犬隻登記9萬4544隻，貓13萬7652隻，毛小孩登記飼養數合計23萬2196隻，遠高於同年新生兒13萬5571人，多出近10萬。示意圖。聯合報系資料照

台灣少子化嚴重，婦產科名醫李茂盛說，台灣新生兒數比毛小孩登記飼養數少10萬，感嘆國人「寧可養毛孩，不願生小孩」，這是國安危機，呼籲政府試管補助金提高至15萬元，並且對提供員工人工生殖補助的企業減稅，減輕國人備孕經濟壓力，解決國安問題。

根據數據顯示，台灣2023年全年累計犬隻登記9萬4544隻，貓13萬7652隻，毛小孩登記飼養數合計23萬2196隻，遠高於同年新生兒13萬5571人，多出近10萬。

母親節前夕，茂盛醫院昨邀2名新手媽媽回娘家慶祝佳節，她們因為接受試管嬰兒治療得到政府補助，免當高齡產婦，明年還要力拚二寶。茂盛醫院院長李茂盛、副院長陳明哲特別送上水晶玫瑰花束禮盒，祝賀2人開心度過人生中的第一次母親節。

李茂盛說，全國今年第1季新生兒人數已較去年少25%，推估全年恐不到13萬人。對比全國犬貓登記數量則高達23萬隻，感嘆國人寧可養毛孩，不願生小孩，為何成為母變成一條艱難的路？

李茂盛建議，政府試管補助金從10萬元拉高至15萬元，讓政策效能極大化並大幅減輕國人備孕的經濟壓力；可對提供員工人工生殖補助的企業給予減稅。

陳明哲認為，目前全台各縣市提供的醫療性凍卵補助措施的條件及金額不一致，形成生育機會不平等，建議中央調整政策，並擴大適應症，讓全台各縣市因健康危及生育力的婦女都享有同樣追求成為母親的機會。

陳明哲指出，受限於目前的試管補助規定，只有第1次申請時可領到10萬元滿額金，之後就會逐次遞減，建議無論申請次數補助金都不縮水，讓人民「更有感」。

茂盛醫院昨邀2名新手媽媽慶祝母親節，並呼籲政府提高試管補助金。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院昨邀2名新手媽媽慶祝母親節，並呼籲政府提高試管補助金。圖／茂盛醫院提供

國安 新生兒 母親節 毛小孩 生育 試管嬰兒

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