早產兒基金會母親節前夕送暖 關懷住院早產安胎媽媽

母親節將至，對部分面臨早產風險、需住院安胎的孕產婦而言，這一天卻可能伴隨焦慮與不安。為讓住院中的安胎媽媽也能感受到社會的溫暖與支持，台灣早產兒基金會舉辦「2025年母親節安胎媽媽關懷活動」，由基金會代表與醫療團隊攜手走入病房，傳遞祝福與關懷。

活動邁入第13年，今年共有全台24家合約醫院響應，包括台北馬偕醫院、國泰醫院、台北慈濟醫院、北醫附醫、成大醫院、義大醫院、台東馬偕醫院等，橫跨北中南東各地，顯示醫界對早產防治的重視與持續投入。

在母親節前夕，基金會董事許瓊心與執行長張明真親赴彰化基督教醫院，與該院醫療長陳明、產科主任楊珮音、護理部主任蕭惠祝等一起進入安胎示範病房，親手送上溫暖親膚的法蘭絨蓋毯，向正在住院安胎的媽媽們表達祝福與支持。

同時，曾歷經早產經驗也是彰化選區立法委員的黃秀芳，也以早產兒媽媽身份親自到場探視。彰化基督教醫院為雲林、彰化、南投地區唯一醫學中心，長年肩負高風險妊娠照護任務，近期啟用新產房暨烈以利紀念病房，提供更安全、舒適的生產與安胎環境，持續強化母嬰照護品質。

台灣早產兒基金會表示，透過這場母親節關懷行動，希望讓安胎媽媽感受到社會支持與醫療團隊的陪伴，紓解住院期間的孤獨與壓力。同時也呼籲社會各界持續關注早產議題，投入更多資源與關心，共同守護母嬰健康。