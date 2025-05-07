快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

早產兒基金會母親節前夕送暖 關懷住院早產安胎媽媽

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
右起為彰基醫療長陳明、產科楊珮音主任、立法委員黃秀芳、早產兒基金會許瓊心董事與張明真執行長、蕭惠祝主任及醫療團隊一同探訪住院中的安胎媽媽。圖／早產兒基金會提供
右起為彰基醫療長陳明、產科楊珮音主任、立法委員黃秀芳、早產兒基金會許瓊心董事與張明真執行長、蕭惠祝主任及醫療團隊一同探訪住院中的安胎媽媽。圖／早產兒基金會提供

母親節將至，對部分面臨早產風險、需住院安胎的孕產婦而言，這一天卻可能伴隨焦慮與不安。為讓住院中的安胎媽媽也能感受到社會的溫暖與支持，台灣早產兒基金會舉辦「2025年母親節安胎媽媽關懷活動」，由基金會代表與醫療團隊攜手走入病房，傳遞祝福與關懷。

活動邁入第13年，今年共有全台24家合約醫院響應，包括台北馬偕醫院、國泰醫院、台北慈濟醫院、北醫附醫、成大醫院、義大醫院、台東馬偕醫院等，橫跨北中南東各地，顯示醫界對早產防治的重視與持續投入。

在母親節前夕，基金會董事許瓊心與執行長張明真親赴彰化基督教醫院，與該院醫療長陳明、產科主任楊珮音、護理部主任蕭惠祝等一起進入安胎示範病房，親手送上溫暖親膚的法蘭絨蓋毯，向正在住院安胎的媽媽們表達祝福與支持。

同時，曾歷經早產經驗也是彰化選區立法委員的黃秀芳，也以早產兒媽媽身份親自到場探視。彰化基督教醫院為雲林、彰化、南投地區唯一醫學中心，長年肩負高風險妊娠照護任務，近期啟用新產房暨烈以利紀念病房，提供更安全、舒適的生產與安胎環境，持續強化母嬰照護品質。

台灣早產兒基金會表示，透過這場母親節關懷行動，希望讓安胎媽媽感受到社會支持與醫療團隊的陪伴，紓解住院期間的孤獨與壓力。同時也呼籲社會各界持續關注早產議題，投入更多資源與關心，共同守護母嬰健康。

早產 母親節

延伸閱讀

私人基金會資產逾兆元 億萬富豪「1項舉措」背後盤算大於慈善

鳳小岳親曝母親節計劃　媽媽「特殊要求」他哭笑不得

有錢人節稅手段公開 稅制改革要求私人基金會每年至少捐出5%

母親節限時快閃優惠！2025全新Acer哥本哈根前開式行李箱限時開搶

相關新聞

1數據相差近10萬！國人寧養毛孩也不生 名醫示警：國安危機快拆彈

台灣少子化嚴重，婦產科名醫李茂盛說，台灣新生兒數比毛小孩登記飼養數少10萬，感嘆國人「寧可養毛孩，不願生小孩」，這是國安...

25歲女子飛機亂流骨折 醫：輕忽這無聲疾病恐永久失能

台灣人口快速高齡化，骨質疏鬆症已成為僅次於高血壓的第二大慢性疾病。依衛福部國健署統計，及2023年台灣成人骨疏防治指引，...

越睡越累！她每晚「夢中演八點檔」超困擾 醫師給最簡單改善法

大家都知道睡覺是為了讓身體和大腦休息，然而近日有網友發文訴苦，表示自己睡覺時常常作夢，感覺根本沒有休息到，「醒來的時候累到跟真的去上了一天班一樣」。

雞粉比味精天然？ 營養師搖頭：添加物更多

吃味精不健康？營養師品瑄在Instagram粉專「營養師品瑄」發布影片指出，許多人以為雞粉比味精好，事實上並非如此，如果沒有將錯誤的迷思導正，恐怕吃進更多添加物！

找日本幫忙阿里山林鐵申請世界遺產？ 蔡易餘：可能比台灣瞎忙還有用

阿里山林業鐵路去年恢復全線通車，吸引許多遊客搭乘體驗，為串連周邊景點，林鐵及文資處修復整理既有車站，採購9台機關車、48...

交通部公布1至2月交通死亡「史上最少」 行人喪命創新低

交通部今公布今年最新交通事故統計，交通部長陳世凱表示，今年1月和2月交通事故死亡469人，為6年來最少，其中行人有62死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。