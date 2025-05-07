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急性心肌梗塞引發二尖瓣逆流 75歲婦人經手術重拾健康

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔表示，隨著醫療技術進步，經導管手術技術已成熟，安全性也提升，成為眾多高齡或高風險患者接受治療的選項之一，而這些微創方式不僅大幅降低手術風險，更有效改善心衰症狀與生活功能。圖／成大醫院提供
成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔表示，隨著醫療技術進步，經導管手術技術已成熟，安全性也提升，成為眾多高齡或高風險患者接受治療的選項之一，而這些微創方式不僅大幅降低手術風險，更有效改善心衰症狀與生活功能。圖／成大醫院提供

瓣膜性心臟病若未妥善處理，易導致心衰竭、肺水腫等情況，恐危及生命，一名75歲張姓婦人因急性心肌梗塞前往成大緊急就醫，經心導管手術打通血管，卻突發嚴重呼吸困難，醫師進一步檢查發現是急性二尖瓣逆流，以經導管二尖瓣修補術治療後，順利重獲健康。

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔說明，75歲張姓婦人因心肌梗塞引發急性瓣膜功能惡化，若進行傳統開胸手術風險較高，且一度因急性二尖瓣逆流，導致肺水腫與呼吸衰竭，無法自行呼吸，最後團隊決定採用經導管二尖瓣修補術治療。

他表示，張婦術後成功減少逆流，肺水腫也快速緩解，順利出院，目前可正常活動，並持續在門診追蹤中。此外，一名86歲老翁則因嚴重主動脈瓣狹窄，導致頭暈與體力下降，就診時已影響日常行走能力，考量年齡與共病情況，採用經導管主動脈瓣置換術治療，術後數日即可下床活動，目前行走自如，生活品質也大幅提升。

黃睦翔提到，瓣膜病患者若無法接受開胸手術，以往多僅能以藥物控制緩解症狀，然而隨著醫療技術進步，經導管手術技術已成熟，安全性也提升，成為眾多高齡或高風險患者接受治療的選項之一，而這些微創方式不僅大幅降低手術風險，更有效改善心衰症狀與生活功能。

黃睦翔強調，成大醫院心臟醫療團隊由跨科部專業組成，包含心臟血管內科、心臟血管外科、麻醉部和影像醫學部等領域成員，透過心臟團隊會議制度，針對每一位患者量身打造最適切的治療計畫，以病人為中心，除提升預後，也守護病人的生活品質。

患者 成大醫院 手術

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